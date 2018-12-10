11 ayın en fazla satanları belli oldu: En çok  ne aldık?

Türk halkı geride bıraktığımız 11 aylık süreçte yıl boyunca hangi araçları aldı? Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) açıkladığı veriler ışığında sedan, station wagon, hatchback ve pikap sınıflarında yer alan ilk 5 sıralamayı sizler için inceledik.

Sedan sınıfında Fiat Egea tercih edilirken, SUV sınıfında Nissan Qashqai, hatcback sınıfında Renault Clio, station wagon sınıfında da Renault Clio Sport Tourer ve pikapta ise Mitsubishi L20 modelleri ipi göğüsleyen modeller oldu.

2 BURSALI SEDAN YARIŞ HALİNDE

ODD verilerine göre, 2018'de en fazla satan sedan modellerin başında 26.342 adetlik satışıyla Fiat Egea geldi. Egea'yı yılsonunda geçebilecek potansiyele sahip olan Renault Megane ise 25 .530 adetlik satışıyla ikinci, 20.899 adetlik satışıyla Toyota Corolla üçüncü, 20.769 adetlik satışıyla Honda Civic dördüncü, 18.463 adetlik satışıyla Volkswagen Passat beşinci oldu. Sedan modellerde yerli üretim araçlar ön plana çıktı.

SUV'UN LİDERİ NİSSAN QASHQAİ

Son dönemde tüm markaların yöneldiği SUV pazarında ise sınıfının mucidi olarak bilinen Nissan Qashqai ipi göğüsledi. 12.991 adetlik satışıyla rakiplerine fark atan Qashqai'yi 11.332 satışıyla Dacia Duster takip etti. Yine ilk 5 arasında 7.222 satışıyla Peugeot 3008 üçüncü, 5.641 adetlik satışıyla Hyundai Tucson dördüncü ve 4.790 adetlik satışıyla Volkswagen Tiguan beşinci olarak yer aldı. Öte yandan Kasımda 1.563 Nissan X-Trail satılırken sınıfında toplam 2.221 adet araç satıldı. Bu rakamlara göre X-Trail’in payı sınıfında yüzde 70 oldu.

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PİKAPTA MİTSUBİSHİ L200 TERCİH EDİLDİ

Günden güne büyüyen pikap pazarında ise köklü geçmişe sahip ve tecrübeli marka Mitsubishi L200 tercih edildi. Tüm yıl boyunca yaptığı 2.908 adetlik satışla birinci olan L200'ü, 2.814 adetlik satışıyla Toyota Hilux ikinci, 1.496 adetlik satışıyla Ford Ranger üçüncü, 1.257 adetlik satışıyla Nissan Navara dördüncü ve 1.173 adetlik satışıyla Volkswagen Amarok beşinci olarak izledi.

GENİŞ AİLELER RENAULT ALDI

Geniş ailelere yönelik üretilen ve ticarette de kullanılan station wagon modellerde en fazla satan marka Renault oldu. Renault'un Clio Sport Tourer modeli 3.456 adetle birinci oldu. Clio'yu 417 adetle Fiat Egea Station Wagon ikinci, 87 adetle Volkswagen Passat üçüncü, 86 adetle Opel Astra dördüncü ve 77 adetle Seat Leon beşinci olarak izledi.

100 otomobilden 33’ü yerli

Otomobil satışlarında yılın 11 ayında 2017’nin aynı dönemine göre yerli payı yüzde 29,7’den yüzde 33,2’ye yükseldi. Yılın ocak-kasım döneminde satılan her 100 otomobilden 67’si ithal, 33’ü yerli üretimden oluştu. Otomobil pazarında satılan toplam 425 bin 478 aracın 141 bin 95 adedi yerli, 284 bin 383 adedi ise ithal araç oldu. 2017’nin 11 ayında satılan her 3 otomobilden birini yerli araç olarak trafiğe çıktı. Renault, ocak-kasım döneminde yerli otomobil satışında 48 bin 605 adetle liderliğini korudu. Otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı yüzde 60,2’den yüzde 65,4’e çıktı.

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Clio hatchbackte pazarı süpürdü

Türkiye'de en çok tercih edilen hatchback sınıfında da iki yerli üretim model ön plana çıktı. İzmit üretimi Hyundai İ20 ve Bursa üretimi Renault Clio pazarı sildi süpürdü. Clio yıl boyunca yaptığı 19.619 adetlik satışıyla listenin başında yer alırken, İ20 ise 10.939 adetlik satışıyla ikinci, 9.041 adetlik satışıyla Volkswagen Polo üçüncü, 8.380 adetlik satışıyla Dacia Sandero dördüncü, 8.162 adetlik satışıyla Volkswagen Golf beşinci oldu.

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