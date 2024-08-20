1.1 milyonluk yeni istihdam

Türkiye; istikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için istihdamını artırmaya devam ediyor. Toplumun her kesimini kapsayan, girişimciliği ve yenilikçiliği destekleyen kalkınma odaklı politikalar sayesinde son 1 yılda ilave 1 milyon 148 bin kişiye daha iş imkanı sağlandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılının Nisan-Haziran dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

1,4 PUANLIK İYİLEŞME

İşsizlik oranı ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 0,9 puan düşerek yüzde 8,8 ile yine tek hanede seyretti. Dezenflasyon sürecinde uygulanan istihdam dostu yaklaşım, işsiz sayısının da 244 bin kişi azalarak 3 milyon 156 bin kişiye gerilemesinde etkili oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2023’ün Nisan-Haziran döneminde 31 milyon 513 bin kişi iken, 2024’ün ikinci çeyreği itibarıyla 1 milyon 148 bin kişi artarak 32 milyon 661 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı ise 1 yılda 1,4 puanlık artışla yüzde 49,6’ya çıktı. İstihdam oranı, erkeklerde yüzde 67, kadınlarda yüzde 32,5 olarak hesaplandı.

İŞ GÜCÜNE REKOR KATILIM

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre 903 bin kişi artarak 35 milyon 817 bin kişiye ulaştı. Ekonominin potansiyeli açısından önemli bir gösterge olan iş gücüne katılma oranı da 1 puan iyileşerek yüzde 54,4 ile tarihi zirvesini gördü. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,3, kadınlarda yüzde 36,8 olarak kayıtlara geçti.

GENÇ İŞSİZLİK GERİLİYOR

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta da işsizlik geriliyor. 2023’ün 2. çeyreğinde yüzde 18,3 olan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2024’ün aynı döneminde 2 puan azalarak yüzde 16,3’e düştü. Genç nüfusta işsizlik oranı erkeklerde yüzde 13,7 kadınlarda ise yüzde 21,5 olarak tahmin edildi.







