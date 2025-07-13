12 bin kişiye istihdam desteği

Tarım ve hayvancılık sektöründe nitelikli iş gücünün artırılması ve kırsal kalkınmanın sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amacıyla, Türkiye genelinde önemli bir istihdam projesi hayata geçiriliyor. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye tarafından yürütülen ‘Kentsel ve Kırsal Alanlarda İstihdam Desteği ile Uyum (INSURE) Projesi’, mevsimlik tarım işçileri başta olmak üzere kırsaldaki üreticilerin yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor.

BAKANLIKLAR DEVREDE

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İŞKUR ve Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’nün iş birliğiyle uygulanan proje kapsamında, hem kırsal hem de kentsel alanlarda 12 binden fazla kişiye istihdam desteği sunulması planlanıyor. Proje, Türk Kızılayı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile de yakın koordinasyon içinde yürütülüyor.

İKİ BİLEŞENLİ KAPSAMLI MODEL

INSURE Projesi, iki ana bileşen etrafında şekilleniyor. Proje kapsamında bireylerin mesleki ve sosyal becerilerinin artırılmasıyla istihdam edilebilirliklerinin yükseltilmesi hedefleniyor. Bu sayede tarım, hayvancılık ve gıda üretimi gibi alanlarda daha yetkin iş gücünün yetiştirilmesi amaçlanıyor. Kırsal alanlarda faaliyet gösteren tarımsal işletmelerin ve kooperatiflerin üretim kapasitesi desteklenecek. Bu süreçte üretici örgütlerinin kurumsal altyapısı, teknik bilgi düzeyi ve pazarlama kabiliyeti geliştirilecek.

KIRILGAN GRUPLARA ÖNCELİK

Projede özellikle yabancılar, uluslararası koruma statüsündeki bireyler, ev sahibi topluluklar ve sosyo-ekonomik açıdan kırılgan grupların kayıtlı istihdama erişimi öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Kadınların projeye katılımı ise özel olarak teşvik ediliyor. Böylece toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde, kadınların üretim süreçlerine daha aktif katılımı desteklenmiş olacak.

TARIMSAL AMAÇLI ÖRGÜTLERE DESTEK

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için önemli bir rol üstlenen tarımsal amaçlı örgütlerin güçlendirilmesi de projenin temel ayaklarından birini oluşturuyor. Bu kapsamda çiftçi birlikleri, kooperatifler ve üretici derneklerine hem teknik hem de idari destek sunularak kırsalda üretkenliğin artması hedefleniyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA KATKI

Türkiye’nin en kapsamlı sosyo-ekonomik kalkınma girişimlerinden biri olarak değerlendirilen INSURE Projesi, tarım ve hayvancılık sektörünü yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal bir kalkınma aracı olarak ele alıyor. Proje, hem bireysel hem de kurumsal düzeyde kapasiteyi artırarak yerelden kalkınmayı destekliyor. Bu kapsamlı girişim, tarımsal üretimde sürekliliğin sağlanması, kırsal istihdamın artırılması ve sosyal uyumun güçlendirilmesi adına kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.







