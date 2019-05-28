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Ekonomi 12 yıldır kızakta bekleyen gemi denize indirildi
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

12 yıldır kızakta bekleyen gemi denize indirildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 12 yıldır tarafların anlaşmazlığı nedeniyle kızakta bekleyen gemilerden ikincisi de bu gün denize indirildi.

Haber Merkezi IHA
​Geminin denize indirilişi ve limandan çıkışı sırasında ise Erdemir’in iki römorkörü görev aldı.
​Geminin denize indirilişi ve limandan çıkışı sırasında ise Erdemir’in iki römorkörü görev aldı.

Kdz. Ereğli ilçesinde uzun yıllardır tersanecilik faaliyeti gösteren Madenci Gemi Sanayii, 2007 yılında Alman bir firma ile 50 bin DWT’lik iki gemi için anlaşma yaptı.

İki geminin yapımı yüzde 55 seviyesine ulaştığında ise Alman firma siparişi iptal edince tersane krize girdi.

12 yıldır kızakta bekleyen iki gemi geçtiğimiz yıl icra yoluyla Lider Gemi Limitet Şirketi tarafından satın alındı.

136 metre 12 santimetre uzunluğunda, 18 metre 41 santimetre genişliğinde, 10 metre maksimum drafta haiz 7 bin 393 Grostonluk “Lider Perihan” ismi verilen geminin denize indirme işleminde yaklaşık 30 personel görev aldı.

  • Geminin denize indirilişi ve limandan çıkışı sırasında ise Erdemir’in iki römorkörü görev aldı. İki geminin İstanbul Tuzla Tersanesi’nde yapımının tamamlanacağı öğrenildi.
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