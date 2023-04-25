13 yeni lojistik üs kuruyoruz

DÜNYA TİCARETİNDE ALTERNATİF GÜZERGAH.
Türkiye, orta koridorda lojistiğin vazgeçilmez noktası olmak istiyor. Bu kapsamda mevcutta 13 olan lojistik merkezi sayısı iki katına çıkarılacak. 2028 yılı bitmeden toplamda 13 lojistik üs daha faaliyete geçirilerek ticaret yollarındaki ulaşım hızlandırılacak. Yeni lojistik merkezleri aynı teslimat içerisinde demir yolu, deniz ve kara taşımacılığının yapılması gereken kombine taşımacılıkların ulaşım çeşitleri arasında etkin bağlantıyı kuracak. Bu merkezler depolama, bakım-onarım, yükleme, boşaltma ve ürünlerin zarar görmeden taşınması noktasında yerli ve yabancı üreticilere hizmet verecek.
İHRACATA HIZ KATACAK
Coğrafi olarak çok önemli bir konumda bulunan Türkiye, kurulacak lojistik merkezlerinin işleri hızlandırması sayesinde Asya ve Avrupa arasındaki taşımacılığın vazgeçilmez adresi haline gelecek. Bu lojistik merkezler Habur, Kemalpaşa, Sivas, Karaman, Tatvan Bitlis, Mardin, Yeşilbayır İstanbul, Çerkezköy Tekirdağ, Bozüyük Bilecik, Boğazköprü Kayseri, İyidere Rize, Filyos ve Çandarlı’da açılacak. Lojistik merkezleri hem Türk ihracatçıların ürünlerini müşterilerine hızla ulaşmasını sağlayacak hem de Türkiye üzerinden geçen ürünlerin tamamı daha hızlı çıkış yapacak.
100 MİLYON TON İLAVE TAŞIMA KAPASİTESİ
Türkiye’yi bölgenin lojistik üssüne dönüştürecek merkezlerin tamamı hizmete girdiğinde, Türk lojistik sektörüne 100 milyon tonun üzerinde ilave taşıma imkânı sağlayacak. Bu merkezler ile 25 milyon metrekarelik açık alan, stok alanı, konteyner stok ve elleçleme sahası kazandırılacak. Kapasite artışı ile birlikte tüm ekonomiye yayılacak bir maliyet avantajı ortaya çıkaracak lojistik merkezleri, Türkiye’de lojistik sektörünün büyümesine de katkı sunacak.