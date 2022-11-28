Ekonomi 16 otomobil üreticisinden rekor kar
OTOMOTİV

16 otomobil üreticisinden rekor kar

Dünyanın en büyük otomobil üreticileri rekor karlar elde etmeye devam ediyor. 16 şirketin hem toplam satışları hem de toplam karları, üçüncü çeyrekte şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

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Haber Merkezi AA
16 otomobil üreticisinden rekor kar
Foto/arşiv

Denetim ve danışmanlık şirketi EY, 16 otomobil üreticisinin ocak-eylül dönemi finansal sonuçlarına ilişkin analiz araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, yarı iletken (çip) arzının iyileşmesi ve lüks araçlara olan güçlü talep, otomobil üreticilerinin iyi kar elde etmesini sağlıyor.

16 şirketin hem toplam satışları hem de toplam karları, üçüncü çeyrekte şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Faaliyet karı açısından Mercedes-Benz, yaklaşık 5,2 milyar avro ile ilk sırada yer alırken, Mercedes Benz'i, 4,7 milyar avro ile Volkswagen izledi. Alman lüks otomobil üreticisi BMW ise 3,7 milyar avroluk faaliyet karı ile beşinci sırada yer aldı.

"Rüya gibi bir çeyrekti"

EY Batı Avrupa Hareketlilik Bölümü Başkanı Constantin Gall, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Sonuç olarak, yılın üçüncü çeyreği, yavaşlayan ekonomiye ve otomobil endüstrisi için çok zor bir jeopolitik duruma rağmen rüya gibi bir çeyrekti." ifadesini kullandı.

Alman üreticilerin, Çin pazarında geçen yılın aynı çeyreğine göre satışlarını yüzde 28 artırması dikkati çekti. Mercedes-Benz, Çin'de yüzde 67 ile en çok büyüyen marka oldu.

Araştırmaya göre, Kovid-19 salgınında büyük bir sorun olan yarı iletken arzı toparlanırken, özellikle birinci sınıf araçlara olan talep yüksek kalmaya devam ediyor.

Araştırmada, önemli satış pazarlarındaki nüfusun büyük bir bölümünün yüksek enflasyon ve satın alma gücü kaybı nedeniyle gelecekte özellikle hacimli üreticilere yönelik pazarın baskı altında olacağı tahmin edildi.

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