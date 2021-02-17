17 Şubat altın fiyatları: Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? Altın fiyatları düşüşte hız kesmiyor Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşıların onay süreçlerinden geçmesi ve dağıtımına başlaması ile altın fiyatlarındaki düşüş de sürüyor. Yatırımcılar aşı gelişmeleri sonrası 17 Şubat altın fiyatlarını araştırırken, gram altının fiyatının ne kadar olduğunu, çeyrek altının kaç liradan alınıp satıldığını merak ediyor. İşte 17 Şubat altın fiyatları...

Haber Merkezi 17 Şubat 2021, 09:18 Son Güncelleme: 17 Şubat 2021, 09:28 Yeni Şafak