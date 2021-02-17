Altın fiyatları düşüşte hız kesmiyor

Altın fiyatları grafiğindeki düşüş bir süredir devam ediyor. Koronavirüs aşısının bulunması ve uygulanmaya geçişi ile beraber kritik seviyedeki yükselişi terse dönen sarı metal büyük ve küçük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer alırken tüm gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, 17 Şubat 2021 altın fiyatları ne kadar?
GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış: 403,24
Satış: 403,31
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
Alış: 457,00
Satış: 474,00
EKONOMİ
Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 1.314,00
Satış: 1.348,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 2.621,00
Satış: 2.677,00
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Küresel piyasalarda geçen yıl, Kovid-19 salgını nedeniyle artan risk algısı, salgın nedeniyle merkez bankaları ve hükümetlerce alınan trilyonlarca dolarlık önlemler, ABD ile Çin arasındaki gerginlik ve salgında ikinci dalga endişeleri, ağustos ayına kadar altının ons fiyatını desteklerken, aşı çalışmalarında sağlanan başarı ve ekonomilerdeki toparlanma ile başlayan düşüş eğilimi devam ediyor.
Yurt içinde ise dolar kurunun seyrine paralel geçen yılın kasım ayında 541 lira ile tarihi zirvesini gören altının gram fiyatı, son 3 ayda yaklaşık yüzde 25 değer kaybederek 405 liraya kadar geriledi ve 22 Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü.
Son 3 ayda altının ons fiyatının değer kaybı ise yüzde 7 oldu.
Ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikasındaki sıkı duruşu ile dolar kurunda son 3 ayda görülen düşüş eğilimi, altının ons fiyatındaki gerileme ile birleşince, yurt içinde altın fiyatlarının düşüşü bu dönemde hızlı oldu.
Küresel ölçekte, ABD'deki 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışı ile artan risk iştahına paralel altının ons fiyatı baskılanırken, enflasyon görünümüne ilişkin riskler de tahvil faizlerinde en düşük seviyelerin görüldüğü tahminlerini besleyerek altına olan talebi olumsuz etkiliyor.
Konuya ilişkin olarak soruları yanıtlayan AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan düşüşlerin bir miktar daha devam edebileceğini ancak kalıcı olmasını beklemediğini söyledi.
Memiş, aşı iyimserliğiyle beraber değerli metallerde yaşanan gerilemenin kalıcı olmayacağını ve yıl içinde yükselişlerini devam ettireceğini dile getirdi.
Memiş, Bu öngörümüzü, Çin, Hindistan ve Rusya gibi ülkelerin 2021’de altın alımlarına devam etmesi, yeni teşvik paketlerinin açıklanması, düşük faiz politikaları, düğün sezonunda dünya genelinde fiziki altın talebinin artması gibi nedenlere bağlıyoruz. dedi.
Kısa vade için 1.780-1.850 dolar aralığına sıkışan altının ons fiyatının, yıl içinde 2 bin dolar seviyesinin üzerini test edeceğini tahmin ettiklerini aktaran Memiş, geçen yıl altın fiyatlarını destekleyen faktörlerin bu yılda da devam ettiğini kaydetti.
Memiş, yurt içi piyasalarda dolarTL'nin gerilemesinin, altının gram fiyatında düşüşlere neden olduğuna işaret ederek, Dolar kurundan olumsuz yönde etkilenen altının gram fiyatının, 7 ayın en düşük seviyesi olan 405 liraya gerilediğini gördük.
Biz, biraz daha geri çekilmelerin olabileceğini ancak altının gram fiyatında düşüşlerin kalıcı olmayacağını tahmin ediyoruz. Çünkü fiziki altın talebi hem altının gram hem de altının ons fiyatında yıl içinde yükselişlerini destekleyebilir. ifadelerini kullandı.
Yıl içinde dolar kurunda olası toparlanmaların da altının gram fiyatını destekleyeceğine dikkati çeken Memiş, altının gram fiyatının, yaz aylarında tekrar 500 lira seviyesinin üzerini test edebileceğini tahmin etti.
İslam Memiş, altın fiyatlarındaki gerilemenin yatırımcısına alım fırsatı sunduğunu ifade ederek, Özellikle altın borcu olan, düğün yapacak vatandaşlarımızın düşüşleri yakından takip etmeli ve alım fırsatlarını değerlendirmeli. Dolar kuruna bağlı olarak baskılanma belki bir miktar daha sürebilir ancak orta ve uzun vadeyi göz önünde bulundurduğumuzda, altının gram fiyatının yatırımcısını üzmeyeceğini tahmin ediyoruz. değerlendirmesinde bulundu.
Fiyatı çakılan altınla ilgili dikkat çeken tahmin: Yeniden 500 lirayı aşabilir
Altın fiyatları, dolar kurunun son 6 ayın en düşük seviyelerine gerilemesi, yeni tip koronavirüs aşılama süreci ve küresel toparlanmaya ilişkin iyimserliğin artmasıyla yaklaşık 7 ayın en düşük seviyesini görürken, uzmanlar ise tarih verip gram altının tekrardan 500 lira seviyesinin üzerini test edebileceğini belirtiyor.
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Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 422,2 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından 27 Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyesi olan 418,2 lirayı gördü ve saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 418,7 lirada dengelendi.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 687 lira, Cumhuriyet altını da 2.808 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 düşüşle 1.823 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
Analistler, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişlerin etkisiyle altının ons fiyatındaki düşüş eğiliminin üçüncü güne taşındığını bildirdi.
Yurt içinde, ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımları ve Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile dolar kurundaki düşüşün devam ettiğini vurgulayan analistler, dolar kurunun, yabancı finansal kuruluşların Türk lirası uzun pozisyonlarında hedef gösterdikleri 6,85 seviyesine inilebileceğini, bu durumda altının gram fiyatının düşüş eğilimini sürdürmesinin beklenebileceğini söyledi.
Analistler, bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ve ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.860 doların direnç, 1.800 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.
Çeyrek altın 687 lira, Cumhuriyet altını 2.808 liradan satılıyor
Altın fiyatlarında sürpriz: Altı ayın en düşük seviyesinde
Altının gram fiyatı, 418,2 lira ile 27 Temmuz 2020'den bu yana gördüğü en düşük seviyeye geriledi.
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Altın fiyatlarındaki yükselmeden dolayı insanların borç aldıkları altınları anlaşarak geri ödediğini söyleyen Mustafa Zağlı, “2020 yılında en çok satılan altın etüdünde çeyrek ve gram altın gitti. Malum altın fiyatlarının yüksek oluşu, toplumu biraz daha gram altına sevk etti...
Çeyrek de güzel satıldı ama tabi artık insanlar altın almaktan ziyade, düğünde takılan altınları borç ödemek için maalesef büyük bir çaba sarf ediyorlar...
3 tane götürecekleri yere bir tane götürdüler, kendileri aralarında anlaşarak kimisi gram altın alıyor kimisi de çeyrek altın alıyor. 2020 yılında en çok sattığımız ürün de öncelikle gram altın ve sonrasında da çeyrek altın oldu” dedi.
Zağlı, 2021 yılında çeyrek altının bin 100 TL’yi görebileceğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti: “2021 yılında ise altındaki beklentimiz şöyle ki, biliyorsunuz altın hiçbir zaman gördüğü zirveyi tekrar bırakmaz. Ufak tefek indirimler konjektörlerde duraklama olur ama bizim tahminimiz altın, 2021 yılının ilk çeyreğinin biraz üzerinde yavaş yavaş kıpırdamaya çalışır...
Biliyorsunuz Amerika’da seçimler oldu ve yeni başkanları da doların düşük olmasını istemiyor. Öyle olunca dolar çıkınca, altın da gördüğü yere tekrar gelecektir...
Bizim tahminimiz Çeyrek altın da o sıralar bin 100 TL civarlarında olabilir diye tahmin ediyoruz.”
Uzmanından çok konuşulacak tahmin: Çeyrek altın bin 100 TL'yi bulabilir
2020 yılında yükselen altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Sarraf Mustafa Zağlı, en çok satılan altının gram altın olduğunu söyleyerek, “2021 yılında çeyrek altın bin 100 TL'yi bulabilir” dedi.