2 bin 600 yatırımcıya vatandaşlık verildi

Geçtiğimiz 1 yılda Türkiye’ye yönelik yatırımıyla Türk vatandaşlığı almaya hak kazanan yatırımcı sayısı 2 bin 611 oldu. 19 Eylül 2018 tarihinde, Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanmış ve Türk vatandaşı olmak için gereken yatırım tutarlarında değişiklik yapılmıştı. Buna göre, daha önce vatandaşlık kazanabilmek için karşılanması gereken en az 2 milyon dolar tutarındaki sabit sermaye yatırımı şartı 500 bin dolara indirilmişti. En az 1 milyon dolar tutarında taşınmazın tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alınması hükmü de yönetmelikle değiştirilmiş, söz konusu rakam 250 bin dolara düşürülmüştü. Daha önce 100 kişi olan vatandaşlığa geçmek için oluşturulması gereken istihdam rakamı ise 50 kişi olarak belirlenmişti.

AİLE BİREYLERİYLE 9 BİN 962 KİŞİYİ BULDU

Vatandaşlığa geçme şartlarından biri olan Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara üç sene tutma şartıyla yatırılması gereken mevduat tutarı da 500 bin dolara indirilmişti. En az üç milyon dolar tutarında devlet borçlanma araçlarını üç sene tutmak şartıyla satın alma şartı da 500 bin dolar olarak güncellenmişti. Söz konusu değişikliklerin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yabancıların konut yatırımı önemli oranda arttı. Bu yılın sekiz ayında yabancılara konut satışı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 50 artıp 27 bin 748'e ulaştı. Konut alımı ve diğer yatırımlarla Türk vatandaşlığına geçmeye ilgi de artış gösterdi. Yatırımcıların aileleri ile Türk vatandaşı olan yabancıların sayısı 9 bin 962'ye ulaştı. Söz konusu dönemde Türk vatandaşlığı için başvuran yabancı yatırımcıların sayısı 3 bin 859 olurken, aile bireyleriyle birlikte bu rakam 14 bin 876 oldu.

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EN ÇOK BAŞVURU IRAK’TAN

Yatırımla Türk vatandaşlığı alanlarda ilk sırayı 327 yatırımcıyla Iraklılar çekti. Iraklıları, 240 yatırımcıyla Afganlar takip etti. Türk vatandaşlığı hakkı kazananlar arasında ilk sıralarda yer alan diğer ülkeler ise 170 yatırımcıyla Filistin, 110 yatırımcıyla Mısır, 66 yatırımcıyla Libya, 44 yatırımcıyla Lübnan, 29'ar yatırımcıyla Saint Kitts ve Nevis Federasyonu ile Suudi Arabistan, 28 yatırımcıyla Azerbaycan, 26 yatırımcıyla Pakistan, 24 yatırımcıyla Sudan, 22 yatırımcıyla Rusya, 21 yatırımcıyla Cezayir ve 19 yatırımcıyla ABD olarak belirlendi. Söz konusu uygulamadan yararlananlar arasında Almanya, Venezuela, Dominik Cumhuriyeti, Fransa, Suriye, Belize, Belarus, Polonya, Antigua ve Barbuda, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Grenada, Güney Afrika, Hindistan, Kanada, Komorlar Birliği ve Ukrayna gibi ülkelerin vatandaşları da yer aldı.

İLGİ 10 KAT ARTTI

Ali Rıza Babaoğlan

Yatırım danışmanlık şirketi Grow in EMEA'nın kurucu ortağı Ali Rıza Babaoğlan, yaptığı açıklamada, yatırım karşılığı vatandaşlık verme uygulamasının başta ABD ve İspanya olmak üzere dünyanın çok sayıda ülkesinde uygulandığını hatırlattı. Babaoğlan, yönetmeliğin cezbedici olduğunu ifade ederek, “Rakamlar düşünce ciddi ilgi oldu. Önceki yıla göre yabancı yatırımcıların ilgisi en az 10 kat arttı. Programın Türk ekonomisine ciddi fayda sağladığını görüyoruz” dedi.

Başta Müslüman ülkeler olmak üzere dünyanın her yerinden yatırımla Türk vatandaşlığına geçmeye ilgi olduğunu dile getiren Babaoğlan, “Bu konuda ülkemize yakın coğrafyalar ve Müslüman ülkeler yoğunlukta olmak üzere dünyanın dört bir yanından, hatta bazı ada ülkelerinden bize ulaşıp vatandaşlıkla ilgili bilgi almak isteyen var” diye konuştu.

ÜLKEYE GELEN YATIRIMI ARTTIRIYOR

Babaoğlan, yabancı yatırımcıların Türkiye'de sadece gayrimenkul değil, teknoloji şirketleri, enerji, sağlık ve tarım gibi çok sayıda alana ilgi gösterdiğini belirterek, bazı taleplerin kendilerini bile şaşırttığını kaydetti. Çinli ve Koreli iki yabancının Türkiye'ye gelmeden yatırım kararı aldığını aktaran Babaoğlan, bu kişilerin gelince ülkeyi çok sevdiğini, kararlarının yatırımları arttırma yönünde değiştiğini ifade etti.