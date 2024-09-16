200 milyon dolarlık sağlıklı yatırım

Gürok Grup, AVOYA markası ile hızlı tüketim ürünleri sektörüne içecek kategorisiyle adım attı. Türkiye'nin maden suyu pazarında büyük bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat, “Verilere göre, ülkemizde maden suyu kategorisi 1,5 milyar litrelik büyüklüğe sahip ve Avrupa ile kıyaslandığında, 10 kat büyüme potansiyeli taşıyor. Dünyada eşine az rastlanır zenginlikte bir mineral profiline sahip içecek markamızı kazandırmak bizler için büyük bir gurur” dedi. Gürok Grup'un yeni yatırımı, Burdur’da düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı.
TESİS DAHA DA BÜYÜYECEK
Burdur’da faaliyete alınan üretim tesisinin ilk ayağını 30 milyon dolarlık yatırımla tamamladıklarını belirten Esin Güral Argat, “2024 yılının ikinci yarısından sonra 20 bin metrekarelik üretim tesisimizi faaliyete aldık. Tesisimizi 125 bin metrekarelik alana genişleterek toplamda 200 milyon dolarlık yatırım yapacağız. 10 yıllık süreçte 2,5 milyar şişe üretim kapasitesine sahip bir tesis kurmayı hedefliyoruz. 2024 yıl sonuna kadar Türkiye genelinde başlangıç için 7 çeşitle 40 bin satış noktasında ürünlerimiz yer alacak. 2025 yılında ise 250 milyon adet yıllık üretim hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
40 ÜLKEYE İHRACAT YAPACAK
2025 yılında AVOYA’yı dünyaya tanıtacaklarının altını çizen Esin Güral Argat, şunları söyledi: “Ürün ve marka değerimizin global olduğuna inanıyoruz. 2025 yılında Avrupa’da belirlediğimiz İspanya ve İngiltere başta olmak üzere, öncelikli 5 ülkeye ihracat gerçekleştirmeyi ve 5 yılda 40 ülkeye ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca önümüzdeki 5 yıl içinde yüzde 7’lik bir pazar payı hedefliyoruz.”
Tedarik yerli üretimden
AVOYA’nın yüksek teknolojiye sahip bir tesis olduğunu vurgulayan Güral Argat, “Üretim alanımızda, Avrupa’nın en yüksek standartlarına sahip Ar-Ge laboratuvarlarımızda ürünlerimizi titizlikle üretiyoruz. Mümkün olduğunca otomasyona yöneliyoruz. Çoğunlukla tedarikimizi yerli üretimlerle karşılıyoruz” diye konuştu.