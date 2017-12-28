Ekonomi2018 araba muayene ücretleri ne kadar?
OTOMOTİV

2018 araba muayene ücretleri ne kadar? İşte Araçlara göre ücretler

2018 araba muayene ücretleri ne kadar?

2018 yılında geçerli olacak araç muayene ücretleri belli oldu. Araç sahiplerinin merak ettiği 2018 yılı yeni araç muayene ücretleri ne kadar, otobüs, kamyon, çekici, tanker, minibüs, oromobil, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork, traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet, motorlu bisikletlerin ücretleri ne kadar oldu? Merak edilen tüm soruların cevabı haberimizde…

Haber MerkeziYeni Şafak
Araç muayene ücretleri 2018 yılı fiyatları belli oldu.
Araç muayene ücretleri 2018 yılı fiyatları belli oldu.

Araç muayene ücretleri ne zam mı geldi, araç muayene ücretleri ne kadar oldu, 2018 yılı yeni araç muayene ücretleri ne kadar oldu? Milyonlarca araç sahibi bu soruların cevabını arıyor.

  • Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2018 yılı için yeniden belirlendi. Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2018 yılı için belirlenen yüzde 14,47'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.

Buna göre, yıl başından itibaren KDV dahil muayene ücretleri; otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 267,86 liradan 305,62 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 198,24 liradan 226,56 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 101,48 liradan 115,64 liraya yükseldi.

Araç muayenesi nedir?

Araç muayenesi, trafiğe çıkan motorlu ve motorsuz araçların teknik yeterliliklerinin muayene edilerek trafik ve yolcu güvenliğine uygun olup olmamasının tespit edilmesidir. Araçların muayenesi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 34. maddesi gereğince zorunludur.

Neden periyodik araç muayenesi yaptırmalıyız?

Aracınızın muayenesinin düzenli olarak yapılması ve eksiksiz olması; sadece sizin ve ailenizin değil; diğer kişi ve canlıların da hayatı ve güvenliği için önem taşır. Sağlıklı olarak muayene edilen araç, aynı zamanda bütçe için de artı kazanç sağlar.

Araçların düzenli olarak muayene edilmesiyle; araç kusurlarından kaynaklanan trafik kazaları azalır, trafikte can güvenliği artar, aracınızın ömrü uzar ve ikinci el değeri yükselir.

Kontrol ve test cihazları eşliğinde araçların gerçek durumu tespit edilir ve ağır kusurlu veya emniyetsiz durumda olan araçlara onay verilmeyip bir aylık süre içinde gerekli tamiratın yaptırılması sağlanır.

Araç muayenesinde yeni ücretler belli oldu
EKONOMİ
Araç muayenesinde yeni ücretler belli oldu

İşte muayene sırasında dikkat etmeniz gereken noktalar

Randevunuzu alın

Muayene zamanı gelen araç sahipleri, TÜVTÜRK muayene istasyonlarına gitmeden, belirledikleri gün ve saat için randevu alabiliyor. Randevular, www.tuvturk.com.tr internet sitesinden, 0 850 222 88 88 numaralı çağrı merkezinden ve istasyonda yer alan kiosklardan ücretsiz olarak alınabiliyor.

En az 2 saat ayırın

TÜVTÜRK internet sitesi veya çağrı merkezinden alınan randevu saati, muayenenin başlama saatini değil, araç sahibinin müşteri kabul işlemlerinin başlayacağı saati belirtiyor. Araç muayene işlemleri, kabul işlemlerini takiben, ortalama 1 saat sürüyor. İstasyon alanına giriş, müşteri kabul ve sorgulama ile muayene süreci de göz önüne alındığında, özellikle büyükşehirlerde yer alan istasyonlarda ortalama 2 saatlik bir zaman ayırmak ve zaman planlamasını buna göre yapmak gerekiyor.

Borcunuz varsa muayene öncesinde mutlaka ödeyin

Yasalarla belirlenen kurallar nedeniyle randevu alma sürecinde ve muayene öncesinde araçlar için borç kontrolü yapılıyor; trafik para cezası, motorlu taşıt vergisi, köprü ve otoyol borçları sorgulanıyor. Bu nedenle, araç sahiplerinin randevu alımı sırasında borç durumunu öğrendikten sonra eğer borç varsa mutlaka ödemelerini yapmaları gerekiyor. Araç sahipleri ilgili borçlarını www.gib.gov.tr‘den sorgulayabilir ve borçları varsa ödemelerini gerçekleştirebilir. Ödemelerini gerçekleştirdikten sonra randevu almaya devam edebilir.

Egzoz emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında da yaptırabilirsiniz

Geçerli egzoz gazı emisyon ölçümünün olmaması ‘Ağır Kusur’ olarak değerlendiriliyor. Bu hizmet araç muayene istasyonlarının tamamında da uluslararası standartlarda veriliyor.

Zorunlu belgeleri mutlaka yanınızda bulundurun

Muayene hizmeti için istasyonlara gelirken, araç ruhsatı, kimlik ve diğer zorunlu belgelerin asıllarının mutlaka getirilmesi gerekiyor. Araç LPG/CNG’li ise ‘Gaz Sızdırmazlık Raporu’ da gerekiyor. Ancak bu belgenin olmaması ‘Hafif Kusur’ olarak değerlendiriliyor. İstasyona gelindiğinde aracın KM bilgisi sıra numarası alınırken girilmesi gerekiyor.

Muayenenizi geciktirmeyin, fazla ücret ödemeyin!

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 35. Maddesi uyarınca, muayene süreci geçen araçlardan, her ay için yüzde 5 fazla muayene ücreti tahsil ediliyor. Yasalar gereği gecikmeler 30 günlük dilimler halinde oluyor. Bir günlük veya yirmi günlük gecikmeler de bir ay olarak değerlendiriliyor.

Bu araçlar artık muayeneden geçemeyecek
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Soru ve cevaplar ile araç sahipleri muayene konusunda bilgileniyor.
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Aracınızın plakasının standartlara uygun olup olmadığını, standart dışı plakayı nasıl anlarsınız? Yasalar gereği ülkemizde araç plakası basımında tek yetkili kurum Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'dur (TŞOF). Yasalarla belirlenen karakterde harfler ve ramakların bulunduğu plakalar standart plaka olarak kabul edilir.
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18 Temmuz 1997'den beri ilk kez tescil edilen veya model yılı 1998 ve sonrası olan araç plakalarında 1 adet TŞOF mührü ve plaka üzerinde TR AY-YILDIZ- ile dalga şeklinde bir hologram bulunmalıdır TR yazısı ise plakanın solunda mazi zemin üzerinde yer almalıdır.
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9 Eylül 2011 yılından önce basılan plakalarda EGM'nün mührü ile plaka basan TŞOF'ün de mührü bulunabiliyordu. Geçmiş yıllarda TR yazısı olmayan plakalar da vardı. Bu plakalar da muayeneden geçebilmektedir.
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Plakanın yetkili kurum tarafından basıldığının belirlenmesi ve sonradan izinsiz bir değişiklik yapılmamış olması önemlidir. Aracınızın plakasında TR yazısı mavi değil kırmızı renk üzerinde ise yasal standartlar gereği aracınız ağır kusurlu sayılı
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Ayrıca, plakanız üzerinde mühür ve hologram olsa bile sonradan yapılan harflerin ve karakterin boyanması, kabartma, plakayı folyo veya camla kapatmak gibi işlemler ağır kusur olarak sayılacak.
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Ön camda olan küçük bir hasar muayeneden kalmanıza sebep olur mu? Araç muayenesinde sadece ön cam hasarı dikkate alınmaz. Ön cam ve sürücünün görüş alanı içine giren, görüşü engelleyen çatlak, kırık aşırı çizilmeler ağır kusur olarak tanımlanır.
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Buna göre ön cam üzerinde bütünlüğü bozan tüm hasarlar sürücünün görüş alanında olsa da olmasa da ağır kusur olarak değerlendirilir. Ön cam üzerindeki camın bütünlüğünü bozmayan sürücünün görüş alanındaki küçük taş ileri hafif kusur olarak değerlendirilir ve muayeneden geçebilir.
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Ancak taş veya cisim çarpması nedeniyle oluşan sürücünün önündeki taş izinden büyük, hasar ve çatlaklar ağır kusurdur.
Bu araçlar artık muayeneden geçemeyecek
Muayene hizmetinin daha sağlıklı ve hızlı şekilde gerçekleştirilebilmesi için araç sahipleri yeni kusurlar konusunda uyarıldı. Uyarıda, sürücünün görüş alanındaki cam hasarları, standart dışı basılan plakalar, yansıtıcı folyo vb nedenlerle elektronik denetleme sistemleri tarafından okunamayan plakalar ağır kusurlu olarak değerlendirilecek ve araç muayenesinden kalacak.
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Muayeneye gelen ilginç araçlar
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Bu aracın sahibi arka koltuğu evinin salonu gibi dekore edip her yerde evinin rahatlığını hissetmek istemiş olmalı.
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Bu modifiyeli aracın markası da bir hayli enteresan.
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Yolcu havayastığı yerine koyulan bu çiçekler kaza anında nasıl bir güvenlik önlemi olacak biz de merak ediyoruz.
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Bu aracın sahibi otomobilini kapılarına astığı asma kilit sayesinde koruyor.
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Kırılmış dorsesiyle muayeneye gelen bu ağır vasıta yollarımızdaki tehlikelere sadece bir örnek.
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Yarılmış lastikle muayene olur mu demeyin.
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Benzin deposu yerine pet şişe koyan araç sahibi hayal gücünde sınır tanımamış.
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Arka koltukta yer alan bu LPG tüpü artık söylenecek söz olmadığının ispatı.
Muayeneye gelen ilginç araçlar
TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarına gelen birbirinden ilginç araçların fotoğrafları..
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