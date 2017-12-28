2018 araba muayene ücretleri ne kadar?

Araç muayene ücretleri ne zam mı geldi, araç muayene ücretleri ne kadar oldu, 2018 yılı yeni araç muayene ücretleri ne kadar oldu? Milyonlarca araç sahibi bu soruların cevabını arıyor.
- Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2018 yılı için yeniden belirlendi. Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2018 yılı için belirlenen yüzde 14,47'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.
Buna göre, yıl başından itibaren KDV dahil muayene ücretleri; otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 267,86 liradan 305,62 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 198,24 liradan 226,56 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 101,48 liradan 115,64 liraya yükseldi.
Araç muayenesi nedir?
Araç muayenesi, trafiğe çıkan motorlu ve motorsuz araçların teknik yeterliliklerinin muayene edilerek trafik ve yolcu güvenliğine uygun olup olmamasının tespit edilmesidir. Araçların muayenesi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 34. maddesi gereğince zorunludur.
Neden periyodik araç muayenesi yaptırmalıyız?
Aracınızın muayenesinin düzenli olarak yapılması ve eksiksiz olması; sadece sizin ve ailenizin değil; diğer kişi ve canlıların da hayatı ve güvenliği için önem taşır. Sağlıklı olarak muayene edilen araç, aynı zamanda bütçe için de artı kazanç sağlar.
Araçların düzenli olarak muayene edilmesiyle; araç kusurlarından kaynaklanan trafik kazaları azalır, trafikte can güvenliği artar, aracınızın ömrü uzar ve ikinci el değeri yükselir.
Kontrol ve test cihazları eşliğinde araçların gerçek durumu tespit edilir ve ağır kusurlu veya emniyetsiz durumda olan araçlara onay verilmeyip bir aylık süre içinde gerekli tamiratın yaptırılması sağlanır.
İşte muayene sırasında dikkat etmeniz gereken noktalar
Randevunuzu alın
Muayene zamanı gelen araç sahipleri, TÜVTÜRK muayene istasyonlarına gitmeden, belirledikleri gün ve saat için randevu alabiliyor. Randevular, www.tuvturk.com.tr internet sitesinden, 0 850 222 88 88 numaralı çağrı merkezinden ve istasyonda yer alan kiosklardan ücretsiz olarak alınabiliyor.
En az 2 saat ayırın
TÜVTÜRK internet sitesi veya çağrı merkezinden alınan randevu saati, muayenenin başlama saatini değil, araç sahibinin müşteri kabul işlemlerinin başlayacağı saati belirtiyor. Araç muayene işlemleri, kabul işlemlerini takiben, ortalama 1 saat sürüyor. İstasyon alanına giriş, müşteri kabul ve sorgulama ile muayene süreci de göz önüne alındığında, özellikle büyükşehirlerde yer alan istasyonlarda ortalama 2 saatlik bir zaman ayırmak ve zaman planlamasını buna göre yapmak gerekiyor.
Borcunuz varsa muayene öncesinde mutlaka ödeyin
Yasalarla belirlenen kurallar nedeniyle randevu alma sürecinde ve muayene öncesinde araçlar için borç kontrolü yapılıyor; trafik para cezası, motorlu taşıt vergisi, köprü ve otoyol borçları sorgulanıyor. Bu nedenle, araç sahiplerinin randevu alımı sırasında borç durumunu öğrendikten sonra eğer borç varsa mutlaka ödemelerini yapmaları gerekiyor. Araç sahipleri ilgili borçlarını www.gib.gov.tr‘den sorgulayabilir ve borçları varsa ödemelerini gerçekleştirebilir. Ödemelerini gerçekleştirdikten sonra randevu almaya devam edebilir.
Egzoz emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında da yaptırabilirsiniz
Geçerli egzoz gazı emisyon ölçümünün olmaması ‘Ağır Kusur’ olarak değerlendiriliyor. Bu hizmet araç muayene istasyonlarının tamamında da uluslararası standartlarda veriliyor.
Zorunlu belgeleri mutlaka yanınızda bulundurun
Muayene hizmeti için istasyonlara gelirken, araç ruhsatı, kimlik ve diğer zorunlu belgelerin asıllarının mutlaka getirilmesi gerekiyor. Araç LPG/CNG’li ise ‘Gaz Sızdırmazlık Raporu’ da gerekiyor. Ancak bu belgenin olmaması ‘Hafif Kusur’ olarak değerlendiriliyor. İstasyona gelindiğinde aracın KM bilgisi sıra numarası alınırken girilmesi gerekiyor.
Muayenenizi geciktirmeyin, fazla ücret ödemeyin!
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 35. Maddesi uyarınca, muayene süreci geçen araçlardan, her ay için yüzde 5 fazla muayene ücreti tahsil ediliyor. Yasalar gereği gecikmeler 30 günlük dilimler halinde oluyor. Bir günlük veya yirmi günlük gecikmeler de bir ay olarak değerlendiriliyor.