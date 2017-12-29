2018'in emekli maaşları

Yüzde 5 olduğu varsayılırsa 1000 lira emekli aylığı alan SSK veya Bağkur emeklisinin maaşına 50 lira zam gelecek.

12 milyon emekliye zamda geri sayım başladı. SSK ve Bağkur emeklileri enflasyona dayalı zam alırken, memur emeklilerinin zammı toplu sözleşmeyle belirleniyor.

SSK ve Bağkur emeklileri bir önceki altı aydaki enflasyon oranında zam alıyor. TÜİK verilerine göre; Temmuz-Kasım döneminde enflasyon oranı yüzde 4.97 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON SIFIR ÇIKSA BİLE

Posta'daki habere göre, Aralık ayında enflasyonun düşeceği öngörülse de aylık bazda artış beklentisi devam ediyor. Enflasyon artmayıp sıfır bile çıksa maaşlarda en düşük yüzde 5 zam olacak. Ancak yüzde 6’ya çıkacağı yönünde de beklentiler var. Yüzde 5 olduğu varsayılırsa 1000 lira emekli aylığı alan SSK veya Bağkur emeklisinin maaşına 50 lira zam gelecek. Maaş arttıkça zam artacak.

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MEMURUN MAAŞ DURUMU

1.9 milyon memur emeklisinin maaş zammı ise toplu sözleşmede belirleniyor. Memur emeklilerine 1 Ocak’ta Temmuz’da olduğu gibi yüzde 4 zam yapılacak.

Son 6 aylık enflasyon yüzde 4’ü aşacağı için Ocak’taki yüzde 4’lük maaşa yaklaşık yüzde 1’lik fark verilecek ve toplam zam yüzde 5 olacak. Bu durumda memur emeklisinin maaşında 90-270 lira arasında artış olacak.