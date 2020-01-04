2019’u ihracat rekoruyla kapattık

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), aralık ayı ihracat rakamlarını dün Ankara’da açıkladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle tarafından paylaşılan rakamlara göre 2019 yılı Aralık ayında ihracat bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 4,87 artarak 15 milyar 385 milyon dolara ulaştı. Yıllık ihracat ise yüzde 2 artışla 180 milyar 468 milyon dolara yükseldi. 2019’un 8 ayında ihracatta rekorlara imza atılırken, yılın bütününde de Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı. Bakan Pekcan, “2018’de rekor kırmıştık, bu sene o rekorun da üzerine çıktık” dedi.

OTOMOTİV YİNE LİDER

Fotoğraf: Arşiv

Aralık’ta 2,5 milyar dolar ihracatla yine Otomotiv sektörü öne çıktı. Bu sektörü 1,8 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1,3 milyar dolarla hazır giyim, 1,1 milyar dolarla Çelik ve 978 milyon dolar ile elektrik elektronik sektörü takip etti. Ülke gruplarına göre ihracata bakıldığında birinci sırada yüzde 44,3 pay ile AB yer aldı. İhracatta Ortadoğu ülkelerinin payı 6 puan artışla yüzde 21,5’a yükselirken, diğer Avrupa ülkelerinin payı 4,5 puan artışla %7,6’ya yükseldi.

179 ÜLKEYE TL İLE TİCARET

AB’ye ihracat Aralık’ta 6,8 milyar dolar, AB üyesi olmayan ülkelerde değerlendirildiğinde 8 milyar dolar oldu. İllerin ihracatına bakıldığında ise en çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 il, sırasıyla İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara oldu. TL ile ihracat ise 4,6 milyar TL’ye ulaştı. TL ile ihracat yapılan ülke sayısı 179 oldu.

REKLAM

İTHALAT YÜZDE 9 GERİLEDİ

Geçen yıl dış ticaretinde öne çıkan bir diğer unsur ise ihracatın ithalatı karşılama oranındaki yükseliş oldu. 2019’da Türkiye’nin ithalatı yüzde 9 azalışla 210 milyar 394 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı ise yüzde 44,9 düşüşle 54,3 milyar dolardan 29,9 milyar dolara geriledi. Bu iyileşme Türkiye’nin dış finansman ihtiyacına 24 milyar 397 milyon dolarlık pozitif katkı yaptı. İhracatın ithalatı karşılama oranı da geçen yıl 9,3 puan artarak yüzde 76,5’ten yüzde 85,8’e yükseldi.

BÜYÜMEYE KATKI ZİRVEDE

İhracatın Türkiye’nin büyümesine 2018 yılında 3,6 puan katkı sağladığını belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 yılında büyümeye katkının 4.7 puanlık katkı yaparak rekor kırdığını dile getirdi. Avro/dolar paritesinin ihracata 4,5 milyar dolarlık negatif etkisi olduğunu aktaran Pekcan, “Bütün bu olumsuzluklara rağmen ihracatın önemli bir düzeyde artması küresel risklere karşı gerek ticaret politikası yönetiminin gerekse ihracatçılarımızın aksiyon alabilme kabiliyetinin ne kadar güçlendiğinin somut bir göstergesidir. Türkiye dünya sıralamasında ihracat artış oranında 7. sıraya, değer bazında ihracat artışıyla beraber Türkiye dünyada ihracat artışında 5. ülke oldu” dedi.

Trabzon da 1 milyar dolar ligine çıktı

TİM Başkanı İsmail Gülle, 40 ülkeye 1 milyar dolar üzerinde ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti. 2019’da Trabzon’un, 1 milyar dolar barajını aşmayı başaran iller arasına katıldığının altını çizen Gülle, "23 sektörümüzün 1 milyar dolar ihracatı aştı. Gemi ve Yat sektörü ihracatını yüzde 5,2 artırarak 1 milyar dolar sınırını aştı. 2019’da ihracatçı firma sayımız yüzde 9,3 artış kaydetti. 17 bin 544 firmamız bu yıl ilk defa ihracata merhaba dedi" diye konuştu.

TİM'den 300 adet yerli otomobil sözü

Yerli otomobil için ihracatçı birlikleri adına 300 adet sipariş sözü veren TİM Başkanı İsmail Gülle, "Milli gururumuzu her anlamda yaşatacak; teknolojisiyle, tasarımıyla, çevre dostu olmasıyla dünyada parlayan global bir markamız olması adına, varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız. Bugün otomotiv ihracatında 32 milyar dolarla dünyada 19. sırada olan ülkemizi, 50 milyar dolarla önce ilk 15’e, sonrasında ise 70 milyar dolar ile ilk 10 otomotiv ihracatçısı arasına taşıma potansiyeline sahibiz" dedi.