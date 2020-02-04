2020'ye hızlı başladık

Türkiye geçtiğimiz yılı 180,7 milyar dolar ihracatla rekor kırarak kapatırken, 2020 yılına da hızlı giriş yaptı. Ocak ayında 14 milyar 765 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 oranında artış yaşandı. Ayrıca tarihin en yüksek ocak ayı ihracatı sağlandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) tarafından Hatay’da açıklanan ocak ayı geçici dış ticaret verilerinde son 12 aylık ihracatta ise 181,6 milyar dolara ulaşıldı. Bununla birlikte ihracattaki rekor artışların da etkisiyle, ihracatın ithalatı karşılama oranı da ocak ayında yüzde 76,8 yükseldi. TİM Başkanı İsmail Gülle, “İhracatçılarımızın dinamizmi, doğru rota tespitleri ve stratejik kararları, hükümetimizin destekleri ile 2020 yılında da küresel arenadaki pozisyonumuzu daha iyi noktalara taşıyor, taşımaya da devam edecek” ifadesini kullandı.

FAİZ DÜŞÜŞÜ ETKİLİ OLDU

Yatırım ve taleplerdeki hareketliliğin de ihracat artışında etkili olduğunu aktaran Gülle, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Faizlerdeki gerileme de ihracatın finansmana erişiminde olumlu koşullar oluşturdu. 2016 yılından bu yana ilk defa 2 yıllık tahvil faizlerimizin 9,96 ile tek haneye gerilediğini görüyoruz. Bu süreç piyasa faizlerine de yansıyarak yatırım ortamının daha da iyileşmesini sağlayacaktır. 2020 yılı için hazırladığımız yıllık ihracat raporu bitmiş durumda. Önümüzdeki günlerde raporumuzu ihracat ailemiz ve tüm kamuoyu ile paylaşacağız. 2020’den 2030’a doğru projeksiyonlarımızı, potansiyel pazarlarımızı, temel ihracat stratejilerimizi ihracatçılarımızın bilgisine sunacağız. Avantajlı olduğumuz ürün ve ürün gruplarıyla ilgili en hızlı, en doğru ve en derin bilgiyi aktararak, KOBİ’lerimizi ve ihracatçılarımızı kısa vadede çok daha başarılı noktalara ulaştırmaya gayret ediyoruz. Geçen yıl ihracatçı firma sayısı da 90 bin 617 oldu. İthalat yapan firma sayısı ile fark 10 bin firmaya çıktı. Ocak ayında ihracat ailemize 1499 firma daha katıldı ve 80,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.”

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174 ÜLKEYE TL İLE İHRACAT

214 ülke ve bölgede ihracat yapılan ocak ayında 174 ülkeye ihracatta TL kullanıldı, toplam rakam 4,4 milyar TL oldu. 6 bin 404 firma ocak ayında beyannamelerinde Türk Lirasını tercih etti. Ayın lideri, 2,4 milyar dolarlık ihracat ile Otomotiv sektörü oldu. Otomotivi, 1,7 milyar dolar ihracat ile Kimyevi Maddeler ve 1,5 milyar dolar ihracat ile Hazır giyim ve Konfeksiyon sektörleri etti. 9 sektörün İhracatında yüzde 10’un üzerinde artış gerçekleşti. Ocak ayının en güçlü performansına imza atanlar ise yüzde 29 artışla 256 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Yaş Meyve ve Sebze, yüzde 22 artışla 185 milyon dolara ulaşan Fındık ve Mamulleri ile yüzde 21 artışla 222 milyon dolara ulaşan Halı sektörü oldu.

KARABÜK VE KIRKLARELİ ATAKTA

Fotoğraf: Arşiv

İhracat yapılan 214 ülkenin 132’inde rakamlar sevindirdi. 100 ülkede artış yüzde 10’un, 38 ülkede ise yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşti. En çok ihracat yapılan ilk 3 ülke Almanya İtalya ve Birleşik Krallık oldu. Türkiye genelinde il bazında ise ocakta 53 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il İstanbul, Kocaeli ve Bursa olarak kayıtlara geçti. En dikkat çekici artışlar ise; yüzde 110 artışla 30 milyon dolar ihracata imza atan Karabük oldu. Karabük’ü Kırklareli ve Giresun izledi. Karabük’te Çelik, Makine ve Hazır giyim, Kırklareli’nde Hububat ve Giresun’da Fındık sektörleri ocak ayında ihracat başarısını pekiştirdi.

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OCAK AYI RAKAMI REKOR

Ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Bu rakam, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracat rakamıdır” ifadelerini kullandı. Pekcan, “Güçlü artış oranı, 2020 yılı ihracatı için önemli bir pozitif gösterge. Ayrıca makro göstergelerdeki olumlu gelişmeleri desteklemekte. Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) 2019 yılı ocak-kasım dönemi rakamları bakımından, oran bazında dünyada ihracatını en fazla artıran 7'nci ülke olduk. DTÖ yıllık verileri açıkladığında da eminim ülkemizin geçen yılın tamamındaki kayda değer başarısı bir kez daha görülecektir” ifadelerini kullandı.



