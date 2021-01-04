Ekonomi 2021 umut veriyor Reform adımlarına tam destek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2021 umut veriyor: Reform adımlarına tam destek

İş dünyası 2020’nin son çeyreğindeki olumlu gelişmeler, ekonomideki reform süreci ve Kovid-19 aşısı dolayısıyla yeni yıla umutla bakıyor. Ekonominin çarklarının hızlanması ve piyasa verilerindeki iyileşmelerle, iş çevreleri yatırım planları ve hedeflerini olumlu yönde güncelliyor.

Burak Karaca Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Geride bıraktığımız 2020 yılında ülke ekonomilerini derinden etkileyen küresel pandemi kaynaklı sorunlara karşı Türkiye, alınan tedbirlerle süreci daha hafif atlatmayı başardı. Kısıtlamalar döneminde verilen destekler ve üretimin zorlu şartlarda da sürdürülmesi sanayiden sağlık pek çok alanda oluşabilecek büyük çaplı sorunların önüne geçerken, son çeyrekte atılan adımlar ise 2021 yılına ilişkin beklentilerin artmasını sağladı. Özellikle ekonomide başlatılan reform süreci iş dünyasından destek görmeye devam ediyor. Bu sene atılacak adımların daha somutlaşmasıyla piyasadaki olumlu havanın sürmesi bekleniyor. Ayrıca pandemi ortamının küresel ticarette ortaya çıkardığı yeni fırsatlar da dikkat çekiyor.

İNŞAAT SEKTÖRÜ YAKIN TAKİPTE

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan ‘Aralık 2020 Sektör Raporu’nda inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisinin 2021 yılı performansını, pandeminin seyri, para politikası ve reformların belirleyeceği vurgulandı. Raporda, inşaat malzemeleri sanayi üretiminin ekim ayında bir önceki yılın ekim ayına göre yüzde 18,2 arttığı, bu yükselişte içeride mevcut inşaat işlerindeki canlanma ile özellikle dış pazarlardaki talep artışının etkili olduğu belirtildi. Salgın öncesi 2020 yılının ilk çeyreğini büyüme ile kapatan sektör, ikinci çeyreğinde ise salgının etkileri ile daralma yaşadı. Ekonomiye verilen destekler ve iktisadi faaliyetlere geri dönüşler sonucu üçüncü çeyrekte inşaat sektörü sekiz çeyrek sonra büyüme gösterdi. İnşaat malzemeleri sanayisinde de üretim ve ihracatta önemli bir artış gerçekleşti.

İHRACATLA BÜYÜYECEĞİZ

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)’nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan yeni yıl mesajında pandemi sürecinde 2020 yılında Ege İhracatçı Birlikleri’nin yaptıkları özetlenirken, 2021 yılında ihracata yoğunlaşılacağı ifade edildi. Sektör Birlik Başkanları 2020 yılının zorlu şartlarında üretine yoğunlaştıklarının altını çizerken, ihracatta da kararlılıklarını ortaya koyduklarını ifade etti. 2020 yılında ihracat artış rekortmeni olan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “2020 gibi zor bir yılda 13 milyar dolar dövizi ülkemize kazandırdık” derken, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise, “2021 yılında da ihracatla büyüyeceğiz” ifadesini kullandı.

Servet Terziler

SAĞLIK TURİZMİ REKORA HAZIR

Türkiye Sağlık Turizm Derneği (TÜSATDER) Başkanı Servet Terziler, 2019’da 3 milyar dolar büyüklüğe ulaşan sağlık turizminin, 2020’yi yüzde 20 kayıpla kapattığını belirterek, “Aşı çalışmalarının başarıya ulaşmasının ardından 2021’in ikinci yarısı itibarıyla sağlık turizmi cirosal anlamda 2019 rakamlarını geçebilir” ifadesini kullandı. Sektörün 2020’yi 2,5 milyar dolar ciroyla kapattığını bildiren Terziler, aşı çalışmalarının sonuçlarının, hem dünyanın hem de sağlık turizminin geleceğini belirleyeceğini aktardı.

YENİ HEDEF ASYA PAZARI

Temmuz, ağustos ve eylül aylarında yurt dışından gelen hasta sayısında ciddi ivmelenme gördüklerini de aktaran Terziler, “Geçen yıl en fazla hasta Avrupa’dan geldi. Hollanda, İtalya, İspanya, Fransa ve Belçika ilk sıralarda yer alıyor. Kuzeyden İsveç, Danimarka ve Norveç de estetik tedavilerde Türkiye’yi tercih eden ülkeler arasında yer aldı” dedi. Sağlık turizminde yeni hedefin Asya bölgesi olduğuna işaret eden Terziler, “ Bu yıl özellikle Asya bölgesinde Hindistan, Çin, Endonezya, Malezya, Japonya gibi ülkelerde yeni pazar arayışlarımız başlıyor” diye konuştu.

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