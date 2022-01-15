2021'de 1,5 milyon konut satıldı: Tarihinin ikinci en yüksek satışı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Aralık ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 113,7 artarak 226 bin 503 oldu. 2021 yılı tamamında ise bir önceki yıla göre yüzde 0,5 azalışla 1 milyon 491 bin 856 olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında İstanbul 276 bin 223 konut satışı ve yüzde 18,5 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 144 bin 104 konut satışı ve yüzde 9,7 pay ile Ankara, 86 bin 722 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 267 konut ile Hakkari, 377 konut ile Ardahan ve 871 konut ile Bayburt oldu.

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İPOTEKLİ SATIŞLAR AZALDI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 209,3 artış göstererek 45 bin 260 oldu. Ocak-Aralık döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48,6 azalışla 294 bin 530 oldu. 2021 yılında toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19,7 olarak gerçekleşti.

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461 BİN YENİ KONUT SATILDI

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 108,0 artarak 76 bin 747 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 azalışla 461 bin 523 olarak gerçekleşti. 2021 yılında toplam konut satışları içinde ilk el satışların payı yüzde 30,9 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 116,8 artış göstererek 149 bin 756 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 artışla 1 milyon 30 bin 333 olarak gerçekleşti. 2021 yılında toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 69,1 olarak gerçekleşti.

YABANCI 58 BİN EV ALDI

Yabancılara yapılan konut satışları 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 43,5 artarak 58 bin 576 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 26 bin 469 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 12 bin 384 konut satışı ile Antalya, 3 bin 672 konut satışı ile Ankara izledi. Yabancılara yapılan konut satışları 2021 yılı Aralık ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,1 artarak 7 bin 841 oldu. İran vatandaşları 2021 yılında Türkiye’den 10 bin 56 konut satın aldı. İran’ı, 8 bin 661 konut ile Irak ve 5 bin 379 konut ile Rusya vatandaşları izledi.

Türkiye'nin cazibesi var

Konut satışlarında artan fiyatlara rağmen yaklaşık 1,5 milyon adetle tüm zamanların en yüksek ikinci yıllık rakamı görüldü. KONUTDER ve Sur Yapı Başkanı Altan Elmas, döviz kurundaki artışın yabancılara avantaj sağladığını, dünya genelinde konut fiyatlarında yaşanan artışın Türkiye’yi cazip kıldığını anlattı. Elmas, bu yıl da talebin canlı olacağını söyledi. İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, “Bunun ilk nedeni dövizdeki riskli dalgalanmalardan kaçan yatırımcıların gayrimenkule yönelmesidir” dedi. Fuzul Holding Başkanı Mahmut Akbal bu satış rakamlarıyla Türkiye’nin Avrupa’da lider olduğunu ve en yakın İngiltere’deki satışların 1,3 milyon konut olduğuna dikkat çekti.

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