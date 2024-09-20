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Ekonomi
2024 yılı hedefi 7,6 milyar TL ciro

2024 yılı hedefi 7,6 milyar TL ciro

Akın Ali Polat
04:0020/09/2024, الجمعة
G: 20/09/2024, الجمعة
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Alüminyum sektörünün önemli firmalarından Sistem Alüminyum, yılı 20 milyon dolar yatırımla tamamlamayı planlıyor. Bu sene 30'uncu yaşını kutlayan şirket, son 6 yılda ihracatını 3 katına çıkartırken, geçtiğimiz yıl toplam üretiminin yüzde 64’ünü ihraç etti. Türkiye'nin en büyük alüminyum dövme pres tesisini bu yıl devreye alan şirket kapasitesini yüzde 65 artırmayı planlıyor. Sistem Alüminyum, yapılan yatırımlarla bu yılı 7,6 milyar TL ciro ile kapatmayı hedefliyor. Sistem Alüminyum İcra Kurulu Başkanı Ayhan Yerekaban, 2024 yılı itibarıyla yıllık 103 bin ton profil üretim kapasitesi ile hedeflerini büyüttüklerini ifade etti.


#Ekonomi
#ticaret
#ciro
#alüminyum

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