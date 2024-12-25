2025 yılı asgari ücreti belli oldu: 22 bin 104 TL

Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısı sonrasında açıklama yapan Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Işıkhan, "Mali disiplinin korunması ve enflasyonla mücadele sürecinin zarar görmemesi için en dengeli seviyeyi bulmaya çalıştık” dedi.
Milyonların beklediği asgari ücret belli oldu. Perşembe günü toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dün akşam dördüncü kez toplandı. Toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi.
İŞVEREN DESTEĞİ 1000 LİRA OLDU
İşçi temsilcisinin katılmadığı toplatıda, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da yer aldı. Asgari ücretin genel bir ücret seviyesi olmadığını söyleyen Bakan Işıkhan, "Ücret artışlarının eridiği döngüye girmek istemiyoruz" dedi.
Asgari ücrette en dengeli seviyenin belirlenmeye çalışıldığını belirten Bakan Işıkhan, 2024 yılında net asgari ücretin devlet tarafından verilen 700 lira asgari ücret desteği ile 17 bin 2 lira olarak uygulandığını anımsatarak, "1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücreti, 22 bin 104 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Her bir asgari ücretli için devlet olarak verdiğimiz asgari ücret desteğini de 700 liradan 1000 liraya çıkardık. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.
Maliyeti 30 bin 556 lira
- Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu. Brüt ücretin 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu. Yeni ücretle işsizlik ödeneğinden Genel Sağlık Sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde 1 Ocak itibarıyla değişiklik yaşanacak.