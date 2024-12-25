2025 yılı asgari ücreti belli oldu: 22 bin 104 TL

Milyonların beklediği asgari ücret belli oldu. Perşembe günü toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dün akşam dördüncü kez toplandı. Toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Asgari ücrette en dengeli seviyenin belirlenmeye çalışıldığını belirten Bakan Işıkhan, 2024 yılında net asgari ücretin devlet tarafından verilen 700 lira asgari ücret desteği ile 17 bin 2 lira olarak uygulandığını anımsatarak, "1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücreti, 22 bin 104 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Her bir asgari ücretli için devlet olarak verdiğimiz asgari ücret desteğini de 700 liradan 1000 liraya çıkardık. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.