Ekonomi 237 bin üretimle 5 milyar cepte
OTOMOTİV

237 bin üretimle 5 milyar $ cepte

Türkiye’nin ilk 2 ay otomotiv üretimi yüzde 4 artarak 237 bin 665 adet oldu. Ocak-Şubat döneminde 5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Türkiye otomotiv sanayiinin, otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 2,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 14 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak-Şubat dönemine ait üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı. Bu dönemde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış göstererek 237 bin 665 adet olurken, otomobil üretimi yüzde 8 artarak 162 bin 985 adet seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 242 bin 930 adet oldu. 2020 yılı Ocak-Şubat aylarında traktör üretimi ise yüzde 95 oranında artarak 5 bin 265 adet olarak gerçekleşti.

PAZARDA İTHAL ARAÇ ORANI %61

Geçtiğimiz yılın Ocak-Şubat dönemini 40 bin 416 adet ile kapatan Türkiye otomotiv pazarı, 2020 yılının ilk iki ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 91 artış kaydetti ve 77 bin 95 adet oldu. Bu dönemde, otomobil pazarı yüzde 98 arttı ve 59 bin 743 adet olarak gerçekleşti. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığına ise Ocak-Şubat döneminde toplam pazar yüzde 3, hafif ticari araç pazarı yüzde 29 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 34 oranında daralırken, otomobil pazarı ise yüzde 9 arttı. İç pazarda ithal araç paylarına bakıldığında Ocak-Şubat aylarında otomobil pazarında ithal araç payı yüzde 61 olarak gerçekleşirken, hafif ticari araç pazarında ithal araç payı yüzde 46 oldu.

TİCARİ ARAÇTA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Ticari araç grubunda üretim yılın ilk iki ayında azalma eğilimini sürdürdü. 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde ticari araç üretimi yüzde 4, ağır ticari araç grubunda yüzde 16, hafif ticari araç grubunda yüzde 3 oranında azaldı. Toplam ticari araç ihracatı yüzde 19 oranında daralırken, iç pazarda yüzde 70 oranında artış görüldü. Bu dönemde, hafif ticari araç pazarı yüzde 62 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 131 arttı. Baz etkisi dikkate alındığında ise yılın ilk iki ayında ticari araç pazarı 2017 yılının yüzde -30 gerisinde kaldı.

Adetler düştü gelirler yükseldi

  • Bu dönemde, toplam ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 4 azalarak, 192 bin 577 adet olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, otomobil ihracatı yüzde 5 oranında artarak 134 bin 282 adet olurken, ticari araç ihracatı yüzde 19 oranında azaldı. Türkiye’nin Ocak-Şubat döneminde toplam otomotiv ihracatı 5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken; otomobil ihracatı yüzde 20 arttı.

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