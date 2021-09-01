246 milyarlık yapılandırma

Bankalara olan bireysel ve ticari kredi borçlarının yapılandırılmasına yoğun talep geldi. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Haziran 2021 verilerine göre, bankaların kendi inisiyatifi ile yapılandırdıkları kredi toplamı 246 milyar liraya ulaştı. Böylelikle ödeme takvimine bağlanan sorunlu kredilerin toplam kredileri oranı yüzde 6,3 oldu. Geçen yıla göre yüzde 27 artış gösteren yapılandırılan krediler, Haziran 2020’de 204 milyar liraydı.

EN FAZLA İMALATTA

Son bir yılda yapılandırılan tutar 42 milyar lira artış kaydetti. Tahsili gecikmiş alacakların yüzde 76’sı oranında ise özel karşılık ayrıldı. Ticari işletmelerin de bankalara kredi borçlarını yapılandırmaya büyük ilgi gösterdiği belirlendi. TBB’nin Ekim 2019’dan Temmuz 2021’e kadar geçen sürede Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları doğrultusunda büyük ölçekli uygulamada, 217 firmanın 69,8 milyarlık borcu yapılandırıldı.

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İSTANBUL’DAN 85 FİRMA

Büyük ölçekli finansal yeniden yapılandırmada anlaşması bağıtlanan sektörlerde imalat sanayi 49 firmayla ilk sırada geldi. Bunu inşaat 32, taşımacılık, depolama, haberleşme 23, toptan ticaret 23, turizm 22 firmayla izledi. Bu sektörleri sağlık 6, madencilik 5, tarımı ve balıkçılık 4, eğitim 4, hizmet 1 firmayla izledi. Borcu yapılandırılan 41 firmanın ise diğer sektörlerde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Söz konusu firmaların 85’inin İstanbul’da, 3’ünün Batı Marmara’da, 15’inin Ege’de, 20’sinin Doğu Marmara’da, 38’inin Batı Anadolu’da, 21’inin Akdeniz’de,12’sinin Orta Anadolu’da, 3’ünün Batı Karadeniz, 2’si Doğu Karadeniz, 1’i Kuzeydoğu Anadolu, 17’si Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde olduğu açıklandı.

TARIMDA 749 MİLYON TL

Söz konusu dönemde tarımda 749 milyon TL, madencilikte 247 milyon TL, imalat sanayisinde 11,3 milyon TL, inşaatta 12.1 milyon TL, toptan ve perakende ticarette 2.08 milyon TL, turizmde 10.6 milyon TL, eğitimde 387 milyon TL, sağlıkta 409 milyon TL borç yapılandırıldı. Küçük ölçekli uygulamada ise 30 firma ile 354 milyon liralık borç yeniden yapılandırıldı.

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