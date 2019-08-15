26 bin 764 km bölünmüş yol

Devreye alınan otoyol projeler ile Türkiye; temiz, güvenli, tasarruf sağlayan ve zamanı kısaltan yollara sahip oldu.

Türkiye; AK Parti döneminde savunma, enerji başta olmak üzere birçok alanda sınıf atladı. Hayata geçirilen dev projeler Türkiye’yi bölgesinde güçlü, uluslararası alanda da ses yükseltebilen bir ülke konuma getirdi. Öncelikle ticaretin kolaylaştırılması adına atılan ulaşım adımlarında otoyol projeleri büyük önem arz ediyordu. Devreye alınan otoyol projeler ile Türkiye; temiz, güvenli, tasarruf sağlayan ve zamanı kısaltan yollara sahip oldu. Mevcut otoyol ağımızın uzunluğu 2 bin 875 kilometre olan Türkiye’de bu rakamın 2023’te 5 bin 34 kilometreye çıkarılması amaçlanıyor.

BÖLÜNMÜŞ YOLLAR YÜZDE 332 ARTTI

Gelişmenin ve kalkınmanın anahtarı olan ulaşım ve iletişim alanındaki bu avantajı kullanabilmek için son 17 yılda devrim niteliğinde adımlar atılarak dev projeler bir bir hayata geçirildi. 17 yıl önce Türkiye’de toplam 6 bin 101 kilometre bölünmüş yol vardı. Buna AK Parti döneminde 20 bin 109 kilometrelik ilave edilerek toplam 26 bin 764 kilometreye çıkarıldı. Bu rakam oransal olarak yüzde 332’ye denk geliyor. AK Parti iktidarından önce bin 714 kilometre olan otoyol uzunluğunu, 2 bin 875 kilometreye çıkarıldı. Bölünmüş yollarla bağlı il sayısını 6’dan 77’ye, karayolu tünel sayısı 83’ten 367’ye, karayolu tünel uzunluğunu da 50 kilometreden 473 kilometreye yükseltildi.

Rize'nin İkizdere ile Erzurum'un İspir ilçesini biribirine bağlayan 14,3 km uzunluğundaki Ovit Tüneli, Türkiye'nin en uzun, dünyanın 2'nci uzun çift tüplü kara yolu tüneli. Tüneli hizmete, 13 Haziran 2018 'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açmıştı.

KAZA ORANLARI DÜŞTÜ

Devreye alınan otoyollar sadece zaman, yakıt tasarrufu sağlamadı, aynı zamanda trafik canavarına da engel oldu. Hizmete açılan yollar ile ölümlü kazalarda yüzde 56’lık bir azalma yaşandı. Toplam kazalarda ise yüzde 60’a yakın bir düşüş sağlandı. Mal ve hizmetlerin daha düşük maliyetlerle ulaşımını sağlayan bölünmüş otoyollar, 82 milyon Türkiyelinin can güvenliği için de önemli bir kalkan oldu. Vatandaşların yol konforu arttı.

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MARMARA OTOYOL RİNGİ

Marmara otoyol ringi

Otoyollarda öncelik nüfusun en yoğun olduğu Marmara Bölgesi’nin oldu. Bu ağın en önemli parçaları olan 433 kilometrelik İstanbul-İzmir Otoyolu tamamlandı. 515 kilometrelik İstanbul-İzmir arasını 404 kilometreye düşüren İstanbul-İzmir otoyoluyla ulaşım zamanını da 8 saatten 3,5 saate indirdi. Dev projeyle Edirne-İstanbul-Ankara otoyolu ile İzmir-Aydın, İzmir-Çeşme otoyolu birleşerek, Marmara ve Ege bölgeleri otoyol ağıyla bağlanmış oldu.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda ise Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yolları (Odayeri-Kurtköy, Kınalı-Odayeri Kesimi-88 kilometre ve Kurtköy-Akyazı Kesimi 169 kilometre) hizmete açıldı. Kuzey Marmara Otoyolu’nun geri kalan kısımları da tamamlandığında Marmara Denizi etrafındaki otoyol bir ringe dönüşmüş olacak. Kuzey Marmara otoyolu, Çanakkale Malkara otoyolu ve yapımı planlanan Kınalı-Malkara ve Çanakkale-Savaştepe otoyolu ile birlikte Marmara otoyol entegrasyonu tamamlanınca, İzmir ve Aydın’ın; Bursa, Kocaeli ve İstanbul’a olan mesafesi daha da kısalacak.

İZMİR’İ RAHATLATAN OTOYOL

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu’nun 76 kilometrelik temeli 5 Nisan 2017 yılında atıldı. İzmir’in Aliağa ve Çandarlı Limanı’na yüksek standartlı yollarla bağlantı sağlayacak proje, mevcut şehir içi yollar üzerinden sağlanan kuzey-güney yönlü ağır vasıta trafiğine de hizmet edecek ve İzmir’in şehir içi trafiğini rahatlatacak.

ÇANAKKALE 1915 KÖPRÜSÜ 2022’DE

Üzerinde 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de yer aldığı Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu, sözünü ettiğimiz otoyol ringinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Bu otoyolun temeli geçtiğimiz yıl 18 Mart Zaferi’nin yıl dönümünde atıldı. Toplam 10 milyar 324 milyon liralık 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale projenin 18 Mart 2022’de açılması planlanıyor.

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AVRUPA’DAN ŞANLIURFA’YA

Edirne’den başlayan TEM (Trans European Motorway) Otoyolu’nun İstanbul-Bolu-Ankara-Pozantı-Adana-Gaziantep- Şanlıurfa kesiminin yapılmayan tek bölümü olan Ankara-Niğde Otoyolunun 14 Nisan 2017 tarihinde ihalesi yapıldı ve çalışmalara başlandı. Ankara-Niğde Otoyolu’nun devreye girmesiyle Batı ile Güneydoğu arasındaki otoyol seyahatinin kesintisiz hâle gelmesi sağlanacak ve ayrıca ileride yapılması planlanan Şanlıurfa-Habur otoyolunun da tamamlanmasıyla Kapıkule’den başlayan TEM Otoyolu Habur Sınır Kapısına kadar uzanacak.

2023’e kadar 1399 km otoyol daha

2023'e kadar toplamda bin 399 kilometrelik otoyolun daha tamamlanarak hizmete alınması bekleniyor. Bu kapsamda yap-işlet-devret modeliyle 2023 yılına kadar yapılması hedeflenen otoyol projeleri şunlar:

* Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu 119 km

* Aydın-Denizli-Burdur Otoyolu (Aydın-Denizli Kesimi) 165 km

* Mersin(Çeşmeli)-Erdemli-Taşucu Otoyolu 92 km

* Afyon-Antalya-Alanya Otoyolu (Antalya-Alanya Kesimi) 187 km

* Ankara-İzmir Otoyolu 572 km

* Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu 251 km

* İzmir Körfez Geçişi 13 km

Asya-Avrupa köprüsü

Türkiye, hayata geçirilen devasa proje ve otoyollarla Doğu’yla Batı’nın arasında köprü oldu. Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli gibi dev ve birbirinden zor projeler ardı ardına devreye sokuldu. Üçü yer üstünde üçü de yer altından olmak üzere İstanbul Boğazı’nın Asya-Avrupa arasında tekerlekli-raylı beş tane ayrı ulaşım ağı bulunuyor. Hasdal ile Acıbadem arasındaki deniz altından yapımı planlanan üç katlı tünel projesi de hayata getirildiğinde İstanbul Boğazı’ndaki Asya- Avrupa arasındaki bağlantısı altı ulaşım hattı üzerinden gerçekleşmiş olacak.