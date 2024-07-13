270 bin eleman aranıyor

Türkiye İş Kurumu Açık İş İstatistikleri Araştırması’nın bu yılın ikinci çeyreğini kapsayan raporu yayınlandı. Buna göre 1 ve üzeri çalışanı bulunan 17 bin 181 işletmeyle iletişime geçilerek, 270 bin 761 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit edildi.

BU SEKTÖRLERDE BÜYÜK AÇIK VAR

Türkiye genelinde konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, imalat, kültür, sanat eğlence, dinlence ve spor açık iş oranı en yüksek sektörler arasında. Makineci, konfeksiyon işçisi, servis elamanı, temizlik görevlisi, satış danışmanı/ uzmanı yardımcısı, depo işçisi, gazaltı kaynakçısı, beden işçisi, ön muhasebeci ve metal işleri serisi üretim tezgah işçisi de en fazla açık iş ilanı olan meslekler arasında bulunuyor.

İMALAT İLK SIRADA

En fazla açık iş 99 bin 991 ile imalat sektöründe olup, tüm açık işlerin yüzde 36,9’u bu sektörde. Bu sektörde en fazla açık iş ise sırasıyla toptan ve perakende ticaret, konaklama ve yiyecek hizmetinde. Toptan ve perakende ticaret sektöründe 62 bin 489 kişilik, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde ise 35 bin 908 kişilik açık var.

FAZLA İŞ İLANI OLAN 10 MESLEK

Araştırma kapsamında en fazla açık iş yüzde 4,8 ile makine-dikişte. İlk on sırada yer alan diğer meslekler ise sırasıyla; konfeksiyon işçisi, garson, temizlik görevlisi, satış danışmanı, depo işçisi, gaz altı kaynakçısı, beden işçisi, ön muhasebeci ve metal İşleri seri üretim işçisi olarak sıralandı. Açık işlerin yüzde 25,8’ini bu meslek oluşturuyor.

Işıkhan’dan iş arayanlara açık davet

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile açık iş ilanlarını duyurdu. Işıkhan, “İşverenlerin ve iş arayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını analiz ederek etkin çözümler üretiyoruz” dedi. Işıkhan “Açık işleri inceleyerek kendilerine uygun işe başvurmak isteyen vatandaşları http://esube.iskur.gov.tr’ye bekliyoruz” diye davet etti.







