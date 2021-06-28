Altın fiyatları kritik sınırda

Altın fiyatları, son dönemde ekonomi gündeminde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta aşağı yönlü bir trend izleyen altın fiyatları, Cuma günü gün içerisinde yükseliş ile haftayı kapatmıştı. Bugün, haftanın ilk işlem gününde de Kapalıçarşı altın fiyatı ve haftalık grafikler, yatırımcılar ile hediye olarak altın satın almak isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar kaç TL seviyesinde açılış yaptı? İşte güncel altın rakamları...
Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarının nasıl bir yol izleyeceği küçük ve büyük ölçekli fark etmeksizin yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. Bugün serbest piyasalardan sabah saatlerinde gelen verilerde gram altın fiyatının 501 TL ile düşüşe geçtiği gözlemleniyor. Anlık olarak alış ve satış fiyatlarında yaşanan gelişmeler ise "28 Haziran bugün Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları ile gündeme taşınıyor.