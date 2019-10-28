Ekonomi 2999 Euroya yedi ay sınırsız yurt dışı seyahati
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2.999 Euro’ya yedi ay sınırsız yurt dışı seyahati

2.999 Euro’ya yedi ay sınırsız yurt dışı seyahati

Seyahatte sınır tanımayanlara özel Atlasglobal Hava Yolları’nın her sene sonbahar aylarında düzenlediği Business Class Unlimited kampanyası tüm satış kanallarında satışa açıldı. Kampanya kapsamında 2.999 Euro’ya Business Class Unlimited paketi alan yolcular yedi ay boyunca diledikleri yurt dışı destinasyonlarına sınırsızca uçabilecekler.

Haber Merkezi IHA
Business Class Unlimited kampanyası 18 Ekim itibariyle başladı.
Business Class Unlimited kampanyası 18 Ekim itibariyle başladı.

Atlasglobal Hava Yolları, “Senin Sınırın Yok!” sloganıyla seyahatte sınır tanımayanlara sunduğu ve yoğun ilgiyle karşılanan Business Class Unlimited kampanyasının 18 Ekim itibariyle başladığını duyurdu.

  • 23 Ekim - 23 Kasım 2019 tarihleri arasında 2.999 Euro’ya “Atlasglobal Business Class Unlimited Yurt Dışı” paketi satın alan yolcular, 1 Kasım 2019 - 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında, yurt dışında diledikleri destinasyona diledikleri kadar uçabilecekler.

Unlimited paketi 18 Kasım’a kadar hava yolu şirketinin web sitesinde, call center ve yetkili acentelerden satın alınabilecek.

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Seyahat paketi alan yolcular Atlasglobal Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen KKTC dahil tüm dış hat destinasyonlarında geçerli olacak. Ayrıca kampanya kapsamında alınan biletler Atlasglobal’in Air France ile ortak gerçekleştirdiği İstanbul-Paris-İstanbul hattında da kullanılabilecek.

Kampanya ile ilgili bir açıklama yapan Atlasglobal Ticari Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Arşan, “Seyahat paketiyle özellikle yurt dışına sık seyahat eden yolcularımıza farklı bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Ülke sınırlarını aşıp yurt dışında da büyümeyi hedefleyen KOBİ’ler, start-uplar, seyahatlerine ciddi bütçeler ayıran kurumlar için konforlu bir seyahati ödenebilir kılmayı amaçladık” dedi.

Arşan, paketi satın alan yolcuların, yedi ay boyunca hava yolu şirketinin tarifeli olarak uçtuğu tüm yurt dışı destinasyonlarına Business Class konforuyla, istedikleri sıklıkta uçma imkanına sahip olacaklarını sözlerine ekledi.

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