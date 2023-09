30. yaşını yatırımlarla kutlayan CarrefourSA 'Mutfak' ile direkt sofralara geliyor

“Precedence Research tarafından Global Bulut Mutfak araştırmasına göre pazarın global büyüklüğünün 2022'de 57.51 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. 2032'de ise bu rakamın 174.66 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye’de de pazar her geçen gün büyüyor. Yeme içme sektöründeki bu dönüşüm, organize gıda perakende tüketicisinin tercihleri ve deneyimlerinin de her geçen gün değiştiği günümüzde de biz de her alanda ‘Doğrusu’nu hedefleyen bir şirket olarak bu dönüşümlerin bir parçası ve öncüsü olmaya devam ediyoruz”