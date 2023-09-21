30. yaşını yatırımlarla kutlayan CarrefourSA 'Mutfak' ile direkt sofralara geliyor

CarrefourSA, “CarrefourSA Mutfak”la Online Yemek Sektörü’ne Giriş Yaptı.
Türkiye’de 30. yılını kutlayan CarrefourSA, organize gıda perakende sektöründe oyun kurucu ve öncü konumunu sürdürmeye devam ediyor. Türkiye’de 55 ilde 950’den fazla mağazası, 11 bine yakın çalışanı ve 14 deposuyla müşterilerine doğru ürünü, doğru üreticiden doğru fiyata ulaştıran CarrefourSA, yeme içme sektöründeki iddiasını da sürdürüyor. 30. Yaşını “yenilenmeler, yatırımlar ve yenilikçi iş modelleriyle büyüme yılı” ilan eden CarrefourSA, organize gıda perakende sektöründe Lezzet Arası restoranlarıyla başlayan yolculuğunu ve başarısını CarrefourSA Mutfak’la online yemek siparişi sektörüne taşıyor.
İzmir Ankara Eskişehir ve Bursa’da yatırımlar devam edecek
- “2020 yılında hayata geçirdiğimiz bayilik sisteminde girişimci ve küçük esnaflarla büyümeye devam ederken, aynı zamanda bu yıl yatırım yaptığımız HORECA alanında da çalışmalarımız devam ediyor” diyen Kartallıoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Antalya’da temmuz sonunda açtığımız 4 bin metrekarelik CarrefourSA Profesyonel depomuzla otel, restoran ve kafelere verdiğimiz hizmeti çok daha üst seviyelere taşıdık. Bodrum’da ilk CarrefourSA Profesyonel mağazamızın açılışını gerçekleştirdik. Henüz yolun başındayız ancak güçlü bir şekilde girdiğimiz bu alanda da hızlı bir büyüme yakalamayı ön görüyoruz.”
'Lezzet Arası’nda yakaladığımız başarıyı online yemek siparişi sektöründe sürdüreceğiz'
Profesyonel şefler tarafından günlük ve taze hazırlanan yemekler
“Doğru fiyata, doğru ürünü, doğru kanallardan temin ederek tüketicilerimize doğru hizmetle buluşturma vizyonumuzu dijital teknolojilerin de yardımıyla CarrefourSA Mutfak hizmetiyle müşterilerimize sunmaya hazırız” diyen Kartallıoğlu, şöyle devam etti:
- “Bugüne kadar ürünlerimizle mutfaklarına girdiğimiz müşterilerimizin sofralarına şimdi de profesyonel şeflerimiz tarafından hazırlanan yemeklerle misafir oluyoruz. CarrefourSA Mutfak’ta yer alan markalarımızı oluştururken Lezzet Arası restoranlarımızda elde ettiğimiz datalar sayesinde müşteriler tarafından en çok tercih edilen yemeklerle ilgili bir araştırma gerçekleştirdik. Bu araştırma sonucunda BigBowl, Burger Four, Fried Day Chicken, Hasan Usta Köftevi, L’atelier, Le Penne, Pizza Poli, Sushi Four, Tarihi Kazancı Pilavcısı ve Urla Balıkçısı olmak üzere salatadan deniz ürünlerine kadar 10 farklı markayı müşterilerimizin hizmetine hazır hale getirdik. Burada müşterilerin hızlı biçimde, zengin seçenekler arasından yemek siparişi vermelerini sağlarken aynı zamanda istediği ürünün en tazesine ve en lezzetlisine vakit kaybetmeden ulaşmasını sağlayacağız. Menülerde yer alan yemeklerin tamamı da günlük ve taze olarak hazırlanacak. CarrefourSA Mutfak’ta kullanılan et, balık, meyve, sebze gibi tüm taze ürünler CarrefourSA’dan temin edilecek.”