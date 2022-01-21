3600 ek gösterge mayısta Meclis’te

Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge çalışmaları hızlandırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin 3600 ek gösterge konusunda yürütülen çalışmalara yönelik sorularını yanıtladı.

Kurumlar arası görüşmelerin ve teknik çalışmaların yapıldığını bildiren Bakan Vedat Bilgin, “Diğer bakanlıklarla çalışmalarımızı başlattık, bitireceğiz. Düzenleme mayısta Meclis’te olacak. Şubatta buna ilişkin bir açıklama yapılabilir” açıklamasında bulundu.

Vedat Bilgin

STATÜLERE ADİL ÇALIŞMA

Memur sendikalarının, ek gösterge sisteminin yeniden düzenlenmesine ilişkin talebinin olduğu hatırlatılan ve ek gösterge alacak dört meslek grubunun dışında başka statülerin de yer aldığına işaret eden Bakan Bilgin, “Statüleri yeniden adil bir şekilde çalışıyoruz. Adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz. Diyelim ki il müdürü 3 bin 600 ek göstergeli ama ona bağlı bir memur 3 bin 600 ek göstergeli olmaz. 3 bin 600 diyoruz ama onların dışında farklı rakamlar, ek göstergeler koyabiliriz. Düzenleme Meclis’ten çıktıktan sonra hemen yürürlüğe girecek” diye konuştu.

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ENFLASYON FARKINI TAAHHÜT ETTİK

Bakan Bilgin, kamu işçilerinin ek zam beklentisine yönelik sorulara da yanıt verdi. Bilgin, “Enflasyon farkını, işçilerimize de memurlarımızda olduğu gibi taahhüt ettik. Fark, günü geldiği zaman belli olur” yanıtını verdi.

FOTOĞRAF 13 En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e gelecek olan 3600 ek gösterge düzenlemesiyle kıdemler arasındaki ücret dengesizliği giderilecek, kariyer mesleklerinde 600 puanlık artış olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin çalışmasını tamamlarken Memur-Sen başta olmak üzere taraflarla değerlendirme yapılacak. Sendika düzenlemenin bütün meslek gruplarını kapsaması yönünde bir çalışma yürütüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, devletin fonksiyonel olması açısından kamu çalışanları arasındaki statü farkını koruyan kapsamlı ve adil bir düzenleme olacağını vurguladı. Bilgin, çalışanların emeklilikte büyük bir ücret kaybı yaşadığına dikkat çekerek, \"Çalışan ile emekli arasında ücret kaybı çok yüksek, 3600 ek gösterge bunu giderecek bir düzenleme olacak\" dedi. Maaş, emekli aylıkları ve ikramiyeleri yüzde 25-30 artırması beklenen yeni düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin yanı sıra idari kadro, yardımcı hizmetler sınıfını da kapsayacak. Emekli aylığı, ikramiyeleri 2200'ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeye hesaplanan memurlardan 3600'e yükselecek olanların toplam sayının yüzde 90'ı olduğu belirtiliyor. Müfettişler, uzmanlar, şube müdürleri, daire başkanları, genel müdür yardımcıları başta olmak üzere kariyer meslekleri, idari kadrolara yönelik düzenleme yapılacak. Sendikalar ek göstergelerin eşit oranda sınıf, kadro, unvan ayırımı yapılmadan 3600'e yükseltilmesini talep ediyor.<br> Milyonlarca memurun kazancını etkileyecek ek gösterge düzenlemesi yaşama geçtiğinde öğretmen, polis, hemşire ve diğer kamu çalışanlarının ek gösterge cetveli yeniden düzenlenecek. Emekli aylığı, ikramiye artışı ile birlikte kamuda yükselmenin de önü açılacak. Mevcut sistemde 4 yıllık üniversite mezunu öğretmen, polis 3000, hemşireler de 2200 ek göstergeye tabi bulunuyor. Hizmet süresi 25 yıl olan bir öğretmenin emekli aylığı yaklaşık bin 150 lira, ikramiyesi de 37 bin lira artacak. SSK EMEKLİLERİ ZAMLI AYLIĞINI BUGÜN ALIYOR<br><br>Emekliler hafta başından itibaren yüzde 25.5 zamlı aylıklarını almaya başlayacak. En düşük emekli aylığı da 2500 lira olarak hesaplara yatacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını aldı. Memur ve emeklilerinin yüzde 2.5'luk ek zammı ise gelecek ay itibariyle hesaplara yatacak. SSK emeklileri bugünden itibaren, Bağ-Kur emeklileri de 25 Ocak'tan itibaren yüzde 25.5 zamlı aylıklarını alacak. Eşinden dolayı maaş alan SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 25.5, Emekli Sandığı'ndakiler yüzde 30.95 zam alacak. Alt sınır aylığındaki 2 bin 500 lira sınırı ise dosya bazında uygulanacak.<br> Milyonları ilgilendiriyor: Aylığa bin 150 lira ikramiyeye 37 bin lira zam 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ücret dengesizliği sona eriyor. Kariyer mesleklerinde 600 puanlık artış olacak. Milyonlarca memurun kazancını etkileyecek ek gösterge düzenlemesi yaşama geçtiğinde öğretmen, polis, hemşire ve diğer kamu çalışanlarının ek gösterge cetveli yeniden düzenlenecek. 25 yıllık öğretmenin emekli aylığı 1.150 TL, ikramiyesi 37 bin lira artacak.. BiP'te paylaş

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