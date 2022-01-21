3600 ek gösterge mayısta Meclis’te

Memura 3600 ek göstergede kurumlar arası görüşme ve teknik çalışma yapıldığını açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Adalet duygusunu zedelemeyen çalışma yapmak istiyoruz. Mayıs ayında Meclis’te olacak" dedi.
Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge çalışmaları hızlandırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin 3600 ek gösterge konusunda yürütülen çalışmalara yönelik sorularını yanıtladı.
Kurumlar arası görüşmelerin ve teknik çalışmaların yapıldığını bildiren Bakan Vedat Bilgin, “Diğer bakanlıklarla çalışmalarımızı başlattık, bitireceğiz. Düzenleme mayısta Meclis’te olacak. Şubatta buna ilişkin bir açıklama yapılabilir” açıklamasında bulundu.
STATÜLERE ADİL ÇALIŞMA
Memur sendikalarının, ek gösterge sisteminin yeniden düzenlenmesine ilişkin talebinin olduğu hatırlatılan ve ek gösterge alacak dört meslek grubunun dışında başka statülerin de yer aldığına işaret eden Bakan Bilgin, “Statüleri yeniden adil bir şekilde çalışıyoruz. Adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz. Diyelim ki il müdürü 3 bin 600 ek göstergeli ama ona bağlı bir memur 3 bin 600 ek göstergeli olmaz. 3 bin 600 diyoruz ama onların dışında farklı rakamlar, ek göstergeler koyabiliriz. Düzenleme Meclis’ten çıktıktan sonra hemen yürürlüğe girecek” diye konuştu.
REKLAM
ENFLASYON FARKINI TAAHHÜT ETTİK
Bakan Bilgin, kamu işçilerinin ek zam beklentisine yönelik sorulara da yanıt verdi. Bilgin, “Enflasyon farkını, işçilerimize de memurlarımızda olduğu gibi taahhüt ettik. Fark, günü geldiği zaman belli olur” yanıtını verdi.