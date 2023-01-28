362 milyarlık yapılandırma: Cumhuriyet tarihinin en büyük kamu borcu

AK Parti, 24 maddeden oluşan torba kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Söz konusu düzenlemeyle, kamunun 31 Aralık 2022 tarihinden önceki 361 milyar 800 milyon TL'lik alacağı yeniden yapılandırılacak. Yapılandırmada son başvuru tarihi, 30 Nisan. İlk taksit ödemesi mayıs ayında başlayacak. Normalde 36 aya kadar olan taksitlendirme imkanı 48 aya kadar çıkartıldı. Teklifle, vatandaşların ve şirketlerin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarının 2 bin TL'ye kadar olan kısmı sıfırlanıyor.

ALACAKLARIN 2 BİN TL'YE KADAR KISMI SİLİNİYOR

Yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanı siliniyor. Geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak. Kamu alacaklarının 2 bin TL'ye kadar olan kısmı siliniyor. Teklifle, 5 ila 95 puanlık trafik cezası olan 2,5 milyon vatandaşın ehliyetinin belirli bir süreyle alıkonulmasının da önüne geçilecek. 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak. Alkollü araç kullanmak, uyuşturucu maddeyle araç kullanmak, drift yapmak ve ölümlü kazaya sebebiyet vermek gibi suçları işleyenler kapsam dışında tutuldu. Düzenlemeyle, belediye borçları, elektrik su ve öğrenim kredisi borçları kapsamda olacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş.

DÜŞÜK ORANDA GÜNCELLEME

Düzenlemenin detaylarını açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, torba kanun teklifinin iki ana başlıklı altında düzenlemeler içerdiğini belirterek, "Birinci başlık geniş kapsamlı yapılandırma hükümleri, ikincisi ise vergi mevzuatında düzenlemeler içeriyor" dedi. Elitaş, bugüne kadar iş çerçevelerinde alınan tüm borçlarının yapılandırılmasına imkan sağladıklarını ifade ederek, "361.8 milyar liranın borç yapılandırması kapsamında olacağını tahmin ediyoruz. Bunun yaklaşık 196 milyar lirası alacak aslı” dedi. Elitaş, kamu alacaklarının Yurt Dışı ÜFE oranında güncelleneceğini bildirerek, bu oranın da 1 Kasım 2016 tarihindeki yüzde 0,75'lik Yurt Dışı ÜFE oranını esas alınacağını bildirerek, alacakların düşük oranlarda güncellenmiş olacağını söyledi. Elitaş, mükelleflerin yüzde 90'ın borcunu ödediğini düzenlemenin çeşitli nedenlerle ödeyemeyenleri kapsadığını ifade etti.

Elitaş, Yapılanma Kanunu'na giren mükellef sayısını açıklarken şunları söyledi: "14 milyon civarında borçlu var. 2 bin TL'nin altında borcu olanların tamamını siliyoruz. 2 milyonun altında borcu olan kişi sayısı 7 milyon 691 bin 666 kişi. Kasım ayında öğrenim kredisi ile ilgili yaptığımız düzenlemeden 1 milyon 418 bin 415 kişi faydalanmıştı. 27 milyar liralık borcu silmiştik. Şimdi yaptığımız yapılandırma ile de 4,5 milyar lira ilave gecikme zammından da vazgeçmiş oluyoruz." Devletin adli para cezası alacağının toplamda 155 milyar lira olduğuna işaret eden Elitaş, "Borçlu sayısı 100 bin civarında. Bunların da yapılandırmasına girmiş oluyoruz" diye konuştu.

TEKLİFİN DİĞER MADDELERİ ŞÖYLE:

*Genç girişimcilerin kazançlarına sağlanan gelir vergisi istisnasının tutarı artırılacak. İlk defa işe başlayan gelir vergisi mükelleflerinin 3 hesap dönemi kazançlarının yıllık 150 bin TL'si gelir vergisinden istisna edildi.

*Orta ve alt gelir grubuna yönelik konutların daha uygun şartlarla üretilmesini teminen TOKİ tarafından 2023 yılı sonuna kadar yeni çıkılacak ihaleler ile ilgili olarak bu ihalelerde *TOKİ'nin almış olduğu ihale kararları ve TOKİ ile yükleniciler arasında düzenlenen sözleşmelere damga vergisi istisnası sağlanacak.

*Ar-Ge ve tasarım merkezi ile teknoloji geliştirme bölgeleri dışında, teşvik kapsamında çalışılabilecek süreye ilişkin Cumhurbaşkanı'na verilen yüzde 75 kadar artırma yetkisi yüzde 100 çıkarılacak.

*Şirket birleşme ve devirlerinin desteklenmesi amacıyla iştirak hissesi alımı nedeniyle yüklenilen finansman giderlerinin devir sonrası da indirimine imkânı tanınacak.

*Sigortacılık Kanunu'nda düzenleme yapılarak hasarların giderilmesi ve tazminat ödemelerinde eşdeğer veya yeniden kullanılabilir parçaların kullanılmasına imkan sağlanacak.







