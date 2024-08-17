4 sektöre fahiş fiyat incelemesi

Stokçuluk ve fahiş fiyat ile mücadele kapsamında 4 sektör için denetleme çalışmaları başlatıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından piyasada oluşan fiyat dengesizliklerinin nedeni analiz edilecek ve buna yol açan kuruluşlar tespit edilerek gerekli yaptırımlar uygulanacak. Geçtiğimiz yıldan bu yana tavuk ve Antep fıstığı üretiminde yapılan incelemeler derinleştirilirken, denetimlere yemek kartı sektörü ile yenilenmiş ürün satışı yapan firmalar da eklendi.

YEMEK KARTIYLA ALIŞVERİŞE EK KOMİSYON İNCELEMESİ

Bazı firmalar tarafından verilen yemek kartlarındaki harcanmayan miktar çalışanlar tarafından farklı alanlarda kullanılıyor. Bu anlamda market harcaması ya da yemek dışı harcamalar için kullanılan bu yemek kartları ile alışveriş imkanı sunan firmalar, bu kartlardan yapılan alışverişlerde fazladan komisyon koyduğu yönünde iddialar üzerine çalışmalar yapıyor. Ayrıca bunun yanı sıra yemek kartı kullanıcılarının da yemek kartlarını komisyon karşılığında nakit paraya döndürdüğü de yapılan şikayetler arasında bulunuyor. Alışveriş başı yüzde 7,5 ila 10 arasında değişen komisyon oranının da yeniden değerlendirilmesi gündemdeki yerini koruyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından yenileme yetki belgesi verilmeyen bazı firmaların cihazları yenileyerek yeniden satışa koyduğu ve bu ürünlerin vatandaşları mağdur ettiği şikayetlerinin artması üzerine hem yetki belgesi olan hem de olmayan kuruluşlara denetim kararı alındı.

YENİLENMİŞ ÜRÜNDE MAĞDURİYET ARTTI

Gelen şikayetler arasında yenilenen cihazların eski sahiplerinin bilgilerinin silinmeden yeni sahiplerine teslim edildiği gibi olumsuz durumlar da var. Başlatılan soruşturma kapsamında yenilenmiş ürünleri bakanlığın koyduğu kurallar çerçevesinde yenilemeyen firmaların belgesinin iptali ve idari para cezası verilmesi söz konusu.







