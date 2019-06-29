5 ayda 12,7 milyon yabancı ziyaretçi

Kültür ve Turizm Bakanlığının sınır giriş çıkış istatistiklerine göre, mayıs ayında Türkiye'ye 4 milyon 22 bin 254 yabancı ziyaretçi geldi. Böylece mayısta yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,35 arttı. Türkiye'ye mayıs ayında gelen yabancıların en çok giriş yaptıkları sınır kapıları da Antalya, İstanbul ve Muğla olarak sıralandı.

ANTALYA’DA TARİHİ AY

Rakamlarda büyük rolü olan Antalya’da ise yeni bir rekor daha kırılarak sadece haziran ayının 27 günü itibarıyla turist sayısı 2 milyona ulaştı. Turizmciler, İstanbul’daki artışı da hesaba katarak Türkiye’nin yıl sonunda 50 milyona ulaşabileceğini söyledi. Bunun yanında mayıs ayında en çok ziyaretçi gönderen ülke 963 bin 359 kişiyle Rusya olurken, Almanya ikinci, İngiltere üçüncü sırada yer aldı. Rusya, yılın 5 aylık döneminde de Türkiye'ye geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,54 artışla 1 milyon 673 bin 652 ziyaretçi gönderdi. Rusya'yı Almanya ve Bulgaristan izledi.