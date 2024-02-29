5 bin 200 kilometre yeni duble yol geliyor

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), vatandaşların konforlu ve güvenli seyahat edebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde otoyol hariç 5 bin kilometreyi aşkın bölünmüş yol yapılacak. Bu yıl 520 kilometre, gelecek yıl 741 kilometre, 2026’da 1.002 kilometre, 2027’de 1.273 kilometreye, 2028’de ise 1.576 kilometre yol yapılması planlanıyor.

KGM’nin önümüzdeki dönemde yapacağı çalışmalar içinde tünel ve köprülerin de önemli bir yeri olacak. Bu çerçevede KGM, devlet ve il yollarında 2023 yılında 54 kilometre tünel yapılırken, bu yıl 86 kilometre daha eklenecek. 2028 sonuna kadar ilave 192,5 kilometre tünel daha yapılacak. KGM ayrıca, devlet ve il yollarında 5 yıl içinde 147 kilometre uzunluğu bulacak köprü inşa edecek. Yapım çalışmalarında, TIR güzergâhları, doğu-batı koridorları, kuzey-güney aksları, limanlar ve sınır kapıları ile uluslararası koridorlar dikkate alınacak.