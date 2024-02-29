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Ekonomi

5 bin 200 kilometre yeni duble yol geliyor

Kara yolu ulaşımına nefes aldıran duble yol ağına önümüzdeki beş yılda 5 bin 200 kilometre daha eklenecek. Böylece ulaşımda zaman ve enerji kaybı daha da düşürülecek.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 29/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 05:02 - 29/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), vatandaşların konforlu ve güvenli seyahat edebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde otoyol hariç 5 bin kilometreyi aşkın bölünmüş yol yapılacak. Bu yıl 520 kilometre, gelecek yıl 741 kilometre, 2026’da 1.002 kilometre, 2027’de 1.273 kilometreye, 2028’de ise 1.576 kilometre yol yapılması planlanıyor.


118 KİLOMETRE KÖPRÜ

KGM’nin önümüzdeki dönemde yapacağı çalışmalar içinde tünel ve köprülerin de önemli bir yeri olacak. Bu çerçevede KGM, devlet ve il yollarında 2023 yılında 54 kilometre tünel yapılırken, bu yıl 86 kilometre daha eklenecek. 2028 sonuna kadar ilave 192,5 kilometre tünel daha yapılacak. KGM ayrıca, devlet ve il yollarında 5 yıl içinde 147 kilometre uzunluğu bulacak köprü inşa edecek. Yapım çalışmalarında, TIR güzergâhları, doğu-batı koridorları, kuzey-güney aksları, limanlar ve sınır kapıları ile uluslararası koridorlar dikkate alınacak.


Murat Kurum 'Çilesiz İstanbul' projelerini tek tek anlattı: İki yakayı bir kez daha denizin altından bağlayacağız
Murat Kurum 'Çilesiz İstanbul' projelerini tek tek anlattı: İki yakayı bir kez daha denizin altından bağlayacağız

Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Murat Kurum, 'Çilesiz İstanbul Tanıtım Toplantısı'nda ulaşıma dair projelerini tek tek açıkladı. Murat Kurum, "Mevcut İBB yönetimi sınıfta kaldı. Ulaşımda 35 vaadin 4'ünü yapabildiler. Bu başarısızlık İstanbulluları çileden çıkardı. Mevcut İBB yönetimi başlattığımız metro ihalelerini durdurdu. 5 yılda yeni tek bir metro ihalesi yapmadılar. İptal ettikleri hatların birine hafriyat döktüler" ifadelerini kullandı. "İstanbul'u bir kez daha denizin altından bağlayacağız" diyen Kurum ayrıca göreve gelir gelmez deniz ulaşımında aktarmanın ücretsiz olacağını duyurdu. İşte 'Çilesiz İstanbul' projeleri kapsamında Avrupa ve Anadolu Yakası'nda yapılması planlanan yeni metro ve tramvay hatları...

#kara yolu
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