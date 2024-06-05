56 ülkede suyu toprakla buluşturdu

Kırklareli’nde faaliyet gösteren Yüzüak Makine, sulama ve zirai mücadelede kullanılan cihazları üreterek 56 ülkeye ihraç ediyor. 1981 yılında yağmurlama başlıklarının üretimiyle sektöre adım atan şirket, günümüzde; sulama cihazları, pülverizatörler, zirai mücadelede kullanılan portatif sıvı ve toz püskürtücüler ve don pervanelerinin üretiyor. KOBİGEL Destek Programı ile yurt dışı satış ağları geliştiren firma; Avustralya, Amerika, Meksika, Peru, İspanya, Kolombiya, Venezuela, Çin, Hindistan, Güney Afrika, Vietnam, Tayland ve Yeni Zelanda gibi ülkelere satış yapıyor.

19 FARKLI MODEL ÜRETİYOR

Yüzüak sulama fıskiyeleri, 18 ile 43 derece arasında gövde açıları ile farklı ölçü ve özelliklere sahip 19 farklı modelde üretiliyor. Yüzüak gezgin sulama makinelerinde ise 13 farklı tip ile sektöre üretim gerçekleştiriyor. Şirket, 2004 yılında 4 personel ile başlayan üretim sürecine günümüzde 60’ın üzerinde çalışanla devam ediyor. Yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi veren işletme yetkilisi Tolga Yüzüak, “Yurt içinde 4 adet, yurt dışında ise toplam 6 adet marka tescil belgemiz bulunmaktadır. Dünya pazarına ilk çıktığımızda Çin malları ile kıyaslanan ürünümüz Avrupa standartlarında görülmeye başlanmış, marka bilinirliğimiz dünyada sağlandı dedi.

HEDEF EN AZ ENERJİ TÜKETİMİ

Tolga Yüzüak, şunları söyledi: “KOSGEB’in Ar-Ge desteği ile çalışmalarını tamamladığımız ‘Kendi Yürür Makinemiz’ dünya pazarında yerini almış, ürün üzerinden Araştırmalı Patent ve Faydalı Model hakkı kazanmış bulunmaktayız. Minimum enerji ile çok verim sağlamak şirket önceliğimiz. Çevreye olan duyarlılığımız ile üretim hattımızda yer alan aydınlatma panelleri ile daha az elektrik tüketimi sağlıyoruz. Şirket üretim hattında 2016 yılı itibariyle oluşturduğumuz ERP sistemi ile giren-çıkan ürün ve üretim planlama takipleri yapılabilir hale geldi.”

Yüzde 60’ın üzerinde büyüme sağladı

KOSGEB destekleri sonrası yurt içi ve yurt dışı satış rakamlarını katlayan şirket, artan talebe yetişmek adına yıldan yıla istihdam sayısını da geliştirdi. Geçtiğimiz yıl yüzde 60’ın üzerinde büyüme başarısı gösteren Yüzüak Makine, önümüzdeki yıllarda küresel pazara yönelik faaliyetlerini hızlandıracak. Gelişen üretimle birlikte istihdamını daha da artırmayı planlayan firma, dünya pazarında daha fazla söz sahibi olmayı hedefliyor.











