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Ekonomi

56 yıllık gıda devi satılıyor: Koç Holding'ten yeni açıklama geldi

Koç Holding bünyesindeki 56 yıllık gıda devi Tat Gıda satılıyor. Koç Holding, Tat Gıda satışında bağlayıcı tekliflerin alındığını, gelen tekliflerin koşullarının uygun görülmesi halinde bağlayıcı pay alım ve satış sözleşmesinin imzalanması sürecine geçilebileceğini duyurdu.

Kenan Biter
Kenan Biter
10:14 - 7/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Tat Gıda

Tat Gıda

Koç Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yapılan açıklamada Tat Gıda paylarının satış süreci hakkında bilgi verildi.


Açıklamada, bağlı ortaklıklarından Tat Gıda'nın paylarının satışı süreciyle ilgili olarak; 28 Temmuz 2023 tarihli özel durum açıklamamızda çeşitli uluslararası ve yerel potansiyel alıcılardan alınan bağlayıcı olmayan tekliflerin değerlendirilerek, gizlilik hükümlerine uymak kaydıyla uygun görülen adaylarla detay inceleme ve bağlayıcı teklif verme aşamalarının yer aldığı ikinci faza geçildiği kamuya duyurulduğu hatırlatıldı.


Gelinen aşamada bağlayıcı tekliflerin alındığı belirtilerek, "Gelen tekliflerin koşullarının uygun görülmesi halinde bağlayıcı pay alım ve satış sözleşmesinin imzalanması sürecine geçilebilecektir"

Açıklamada, konuya ilişkin kesinleşen önemli hususların ayrıca kamuya açıklanacağı bilgisi verildi.




#Tat Gıda
#Koç Holding
#Kenan Biter
#Kamuyu Aydınlatma Platformu
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