5G’den 15 yılda 1 trilyon lira gelecek

Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımlarından biri olan Vodafone, ülkemizdeki faaliyetlerine son hızla devam ediyor. Yıllık büyüme rakamları, yatırım ve sosyal sorumluluk projeleriyle globale örnek olan Vodafone Türkiye’nin yeni dönem hedeflerini CEO Engin Aksoy ile konuştuk.

* Vodafone’un Türkiye’ye yaptığı yatırım tutarı ne oldu?

Türkiye pazarında 17 yılı geride bıraktık. Bu süreçte, Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımlarından biri olarak, ülkemizin büyümekte olan telekom pazarındaki yerimizi aldık. Nisan 2022 - Mart 2023 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarımıza göre, servis gelirlerimiz geçen yıla göre %47,6 artışla 25,5 milyar TL’ye yükseldi. Son bir yılda 4 milyar TL yatırım yaptık. Mobil müşteri sayımız 24,8 milyon, sabit genişbant müşteri sayımız 1,4 milyon oldu. Dijital kanallarımızı kullanan aylık müşteri sayımız 17,7 milyon.

TÜRKİYE’NİN POTANSİYELİNE GÜVENİYORUZ

* Vodafone Grubu’nun Türkiye’ye bakışı nasıl?

Türkiye’de uzun vadeli bir yatırımcı olarak bulunuyoruz ve Türkiye’deki faaliyetlerimizin iyi gittiğini düşünüyoruz. Vodafone Türkiye, Vodafone ülkeleri arasında en hızlı büyüyen pazarlardan biri olmaya devam ediyor. Grubumuz, Türkiye’yi Vodafone için gelişim potansiyeli güçlü ve cazip bir pazar olarak görüyor. Türkiye pek çok fırsat barındırıyor. Sabit pazarda da gelişen bir talep olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla, dijitalleşme alanında yüksek büyüme imkânları sunan Türkiye’nin potansiyeline inanıyor ve güveniyoruz.

* Önümüzdeki dönem için hedefleriniz neler?

Hedefimiz, 2025 yılına kadar Türkiye’nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmak. Dijitalleşmenin gücünü kullanarak, dijital pazaryeri, finans ve sigorta hizmetleri sağlayıcısı, dijitalleşmek isteyen işletmelerin en önemli destekçisi olma yönünde adımlar atıyoruz. Vodafone Holding bünyesinde faaliyet gösteren 13 şirketimizle dijital servisler hedefimize giden yolda her geçen gün daha da büyüyoruz. Vodafone Yanımda, Türkiye’nin en çok kullanılan ve en sevilen mobil uygulamalarından biri. 2025’e kadar Türkiye’nin ilk geniş kapsamlı süper uygulamasını sunmak istiyoruz.

25 KİŞİLİK EK İSTİHDAM

* 5G öncelikleriniz arasında olacak mı? 5G neden önemli?

5G, ekonomik büyümeyi de doğrudan etkileyen bir teknoloji. Deloitte tarafından hazırlanan çalışmaya göre, operatörlerin 5G ihalesinin ardından 5 yıllık süreçte yapacağı yatırım ve hizmet harcamaları sonucu oluşacak GSYH etkisi 21 milyar TL olacak ve 25 bin kişilik ek istihdam sağlanacak. Toplam etki olarak baktığımızda, 5G teknolojisinin Türkiye’de hayata geçmesiyle 15 yılda 1 trilyon TL’yi aşan bir gelir artışı ve 479 milyar TL GSYH artışı bekleniyor. Vodafone Grubu bugün İngiltere, İspanya, Almanya ve İtalya dahil 12 ülkede 5G’yi hayata geçirmiş durumda. Bu global deneyimi ülkemize taşımaya başladık. Örneğin, 5G’ye giden yolda önemli bir adım olan Özelleştirilmiş Mobil Şebeke alanında Tofaş’ta bir pilot çalışmamız oldu. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın kurduğu, dünyanın en kapsamlı dijital dönüşüm merkezi olan MEXT’te Türkiye’nin ilk 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke (MPN) kurulumunu tamamladık.

DEPREM BÖLGESİNE TEKNOLOJİ SINIFLARI

*Deprem bölgesi için çalışmalarınızı özetler misiniz?

Deprem felaketinin yaralarını sarmak için hepimize önemli görevler düşüyor. “Yarını Kodlayanlar” projemizi bölgenin ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden tasarladık. Bu proje kapsamında, depremden en çok etkilenen 4 ilimizde konteyner teknoloji sınıfları açacağız. Bu sınıfların ilk ikisini Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta açtık. Önümüzdeki aylarda Hatay ve Malatya’da da konteyner teknoloji sınıfları kuracağız. Ayrıca, bir gezici eğitim çadırı da afetten etkilenen 11 ilimizdeki köy, çadır kent ve konteyner kentleri ziyaret etmeye başladı. Toplam 100 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca, afet bölgesinde daha fazla noktada hizmet sunabilmek için toplam 10 tiny house (küçük ev) mağaza açıyoruz.

YARINI KODLAYANLAR 300 BİN ÇOCUĞA ULAŞTI

* Vakıf çalışmalarınız ne durumda? Hangi projelerle devam ediyorsunuz?

Türkiye Vodafone Vakfı olarak, bugüne kadar 4,4 milyon kişinin hayatına dokunduk, reel değeri 223 milyon TL olan 16 projeye destek olduk. Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında “Yarını Kodlayanlar”, “Dijital Benim İşim” ve “Kırmızı Işık” olmak üzere 3 proje yürütüyoruz. Ek olarak, vakıf ve sürdürülebilirlik ekiplerimizin birlikte yürüttüğü “Yeşil Gezegen” ve “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projelerimiz var. “Yarını Kodlayanlar” ile 81 ilde 300 binin üzerinde çocuğa ulaştık.











