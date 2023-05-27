60 milyon turist hedefini rahat aşarız

Geçtiğimiz yıl turist sayısı ve turizm gelirinde rekorunu geliştiren Türkiye, 2023 yılına da hızlı bir giriş yapmayı başardı. Bu yıla 60 milyon turist ve 56 milyar dolar turizm geliri hedefiyle başlayan Türkiye’nin ilk 4 aylık dilimdeki ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 27,51 artarak 9 milyon 533 bin 933'e ulaştı. Aynı dönemde yurt dışı ikametli vatandaşların Ocak-Mart 2023 dönemi istatistikleriyle ziyaretçi rakamı 11 milyon 93 bin 247’ye ulaştı.

YENİ REKORLAR YOLDA

Geçtiğimiz yıl turist sayısı ve turizm gelirinde rekorunu geliştiren Türkiye, 2021’e göre turizm gelirini yüzde 53 artışla 46,3 milyar dolara çıkarırken, turist sayısını ise yüzde 34,5 artışla 51,4 milyon turiste yükseltmişti. 2022 yılındaki 51,4 milyon ziyaretçi üzerinden ilk 4 ayda yakalanan yüzde 27,5’lik yükseliş yıl geneline yayıldığı takdirde, Türkiye’nin 2023 yılındaki ziyaretçi sayısı 64,5 milyona ulaşıyor. Yaz sezonunda hem turist hem de turizm gelirlerinin artacağı da göz önünde bulundurulursa, 60 milyon turist hedefinin aşılması ve yeni rekorlara imza atılması bekleniyor.

RUSYA’DAN GELEN TURİST İLK 4 AYDA %135 ARTTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yılın ilk 4 ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya ilk sırada yer aldı. Türkiye’nin turizminde önemli pay sahibi olan Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 134,94 artışla 1 milyon 153 bin 341 olurken, bu ülkeyi yüzde 18,74 artış ve 966 bin 336 ziyaretçi ile Almanya takip etti. Yüzde 17,45 artış ve 797 bin 956 ziyaretçi ile de Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan'ı İran ve İngiltere izledi. Ayrıca, yaz sezonunda ziyaretçi sayısındaki artışın daha da hızlanacağı öngörülüyor.

Nisan’da 3,3 milyon ziyaretçi ağırladık

Türkiye Nisan ayında da bir önceki yılın nisan ayına göre yüzde 29,03 artış ile 3 milyon 321 bin 824 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye’ye nisan ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında; bir önceki yılın nisan ayına oranla yüzde 16,72 artışla Almanya birinci, yüzde 192,48 artışla Rusya ikinci, yüzde 24,16 artışla İngiltere üçüncü basamakta yer aldı. İngiltere’yi Bulgaristan ve İran izledi.







