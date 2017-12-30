7 milyon araç el değiştirecek!

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç sektöründe bu yıl yaşanan hareketliliğinin 2018'de de devam edeceğini belirterek, "Gelecek yıl ikinci el araç sektöründe 7 milyon aracın el değiştireceğini düşünüyoruz." dedi.

BEKLENTİLER GERÇEKLEŞTİ

Erkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada 2017'nin otomotiv sektörü için oldukça iyi geçtiğini, gerek sıfır otomobil gerek ikinci el araç satışlarında beklentilerin gerçekleştiğini söyledi.

1 MİLYON SIFIR ARAÇ

Bu yılın 11 aylık verilerine bakıldığında, geçen yıl ile aynı seviyede giden sıfır otomobil pazarının, yıl bitiminde 1 milyon civarında tamamlanacağını öngördüklerini vurgulayan Erkoç, ikinci el araç piyasasında ise canlılığın yıl boyu devam ettiğini belirtti.

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7 MİLYON ARAÇ EL DEĞİŞTİRECEK

Erkoç, sektörün hareketliliğinin 2018'de de devam edeceğine işaret ederek, "Olağanüstü bir şey olmadığı sürece 2018'de de hedefler tutacak. Gelecek yıl ikinci el araç sektöründe 7 milyon aracın el değiştireceğini düşünüyoruz. İkinci eldeki düzenlemeler sektörü daha da canlandıracak. Türkiye'de lokomotif sektörlerden biri inşaat, biri otomotiv. İki sektör piyasada canlı olursa diğer sektörlere de yansıyor." diye konuştu.

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