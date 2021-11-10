Yurt içinde 88 şubeye, yurt dışında ise 74 ülkede 81 irtibat noktasına ulaşan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), farklı sektörlerde faaliyet gösteren 11 bin üyesi ve 60 bin firmayla

1 milyon 800 bin kişiye istihdam sağlıyor. Yeni yönetim kadrosuyla basının karşısına ilk kez çıkan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 2021-2023 dönemine ilişkin hedeflerini açıkladı. İstanbul’da dün düzenlenen basın toplantısında konuşan Asmalı, yapacakları atılımlarla Türkiye’nin dünyadaki ekonomik algısını daha da yükselteceklerini vurguladı.

KÖRFEZ’E İRTİBAT ARTACAK

Yeni yol haritalarını aktaran Asmalı, “Türkiye’nin üretici kimliğini, katma değerli gücünü ve inovatif büyüme hamlesini tüm dünyaya duyurmak için çalışıyoruz.Bu amaca ulaşabilmek için ise 7 stratejik hedef belirledik” dedi. Mahmut Asmalı, bu vizyon doğrultusunda yeni dönemde odaklanacakları yedi stratejik hedefi ise şu şekilde sıraladı: G-20 ülkelerinin tamamında MÜSİAD ofislerinin güçlendirilmesi ve ticari diplomasinin artırılması, Körfez İşadamları İrtibat Ofisi’nin kurulması, yurt dışında özellikle Avrupa’da MÜSİAD Expo Fuarı’nın düzenlenmesi, Uluslararası Tahkim Merkezi’nin kurulması, mikro ihracatın desteklenmesi, bu doğrultuda her üyemizin lojistik, nakliye, insan kaynakları, ödeme sistemleri gibi altyapı süreçlerinin güçlendirilmesi, ekonomi diplomasi faaliyetleriyle büyükelçi ve ticari ataşelerin Anadolu’daki iş insanları ile bir araya getirilmesi ve MÜSİAD Ticaret Ofisi’nin kurulması.

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250 MİLYAR DOLARLIK İHRACATA İNANIYORUZ

Küresel anlamda yaşanan ekonomik daralma, tüm ülkeleri negatif etkilese de, Türkiye ekonomisinin 2021 yılının Ocak-Ekim döneminde toplam 181.8 milyar dolarlık ihracat düzeyine ulaştığına dikkat çeken Asmalı, “Son 12 aylık ihracat ise 215 milyar doları geçti. MÜSİAD olarak Türkiye ekonomisinin; özellikle hizmet ihracatının artmasıyla 2023 yılında, 250 milyar dolarlık ihracat hedefini aşacağına inancımız tam” açıklamasında bulundu.

BAKÜ’YE ÇIKARMA

Göreve geldikleri 58 gün içinde yaptıklarına ve yakın zamanda yapacaklarına da değinen MÜSİAD Başkanı şu ifadeleri kullandı: “58 gün içerisinde; Pakistanlı ve Endonezyalı iş insanlarını, Türk iş insanları ile bir araya getirdik. Kasım ayında 25’inci Uluslararası İş Forumu kapsamında, 3 özel uçak ve 500’ü aşan iş adamıyla Bakü’ye adeta çıkarma yapacağız.”

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Asgari ücret artışı enflasyonu geçmeli

MÜSİAD Başkanı Asmalı, faiz indirim kararına dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Faizler ne kadar düşerse üretim maliyetleri de kredi faizlerinin gevşemesine bağlı olarak aynı miktarda düşecektir. Bu durum enflasyonun düşmesine katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda yatırımların, üretimin ve istihdamın önündeki en büyük engel olarak gördüğümüz faiz oranlarının düşürülmesini MÜSİAD olarak destekliyoruz.” Asgari ücretle ilgili yorum da yapan Asmalı, “Bu bağlamda 2022 yılı için belirlenecek asgari ücret zammının, işveren üzerindeki asgari ücret vergi yüklerinin bir kısmı hafifletilerek mutlaka yıl sonu enflasyon oranının üzerinde olması gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.

EKONOMİ MÜSİAD'ın yeni genel başkanı Mahmut Asmalı oldu