8 ayda 27 milyon ziyaretçi ağırladık

Türkiye ekonomisinin ‘bacasız sanayi’si olarak gösterilen turizm sektöründe bu yıl bereketli bir sezon yaşanıyor. Türkiye'ye, yılın 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,92 artışla 27 milyon 23 bin 134 yabancı ziyaretçi geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sitesinde 2018 yılı Ağustos ayı sınır giriş-çıkış istatistikleri açıklandı. Buna göre, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,56 artışla 5 milyon 383 bin 332 milyon yabancı Türkiye'ye geldi. Ağustos'ta Türkiye'ye ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ilk sırayı 910 bin 466 kişiyle Rusya aldı. Almanya 654 bin 737 kişiyle ikinci, İngiltere 363 bin 433 kişiyle üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri sırasıyla Bulgaristan ve Gürcistan izledi.

SAYI YÜZDE 30 ARTTI

Ocak-Ağustos dönemini kapsayan 8 ayda ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,92 artışla toplam 27 milyon 23 bin 134 yabancı Türkiye'yi ziyaret etti. 8 aylık dönemde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında ilk üçte yine sırasıyla Rusya, Almanya ve İngiltere yer aldı. Türkiye, Rusya'dan 4 milyon 186 bin 512, Almanya'dan 2 milyon 976 bin 266 ve İngiltere'den de 1 milyon 576 bin 339 ziyaretçiyi ağırladı. İngiltere'yi sırasıyla İran ve Gürcistan izledi. Ağustos ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 98,90'ını, 8 aylık dönemde gelenlerin de yüzde 99,17'sini turistler oluşturdu.

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ANTALYA İLK SIRADA

Ağustos'ta en çok gelinen iller sırasıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 artışla Antalya (2 milyon 74 bin 498), yüzde 11,4 artışla İstanbul (1 milyon 391 bin 36), yüzde 9,95 artışla Muğla (535 bin 635) oldu. Muğla'yı 456 bin 419 kişiyle Edirne, 274 bin 804 kişiyle de Artvin takip etti. 8 aylık dönemde ise en çok giriş yapılan il, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,84 artışla İstanbul olarak belirlendi. İstanbul'dan 8 milyon 874 bin 710 ziyaretçi Türkiye'ye giriş yaptı. Antalya, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,38 artış ve 8 milyon 750 bin 624 kişiyle ikinci, Edirne yüzde 9,30 artış ve 2 milyon 513 bin 958 kişiyle üçüncü sıraya yerleşti. Dördüncü sırada 1 milyon 983 bin 316 kişiyle Muğla, beşinci sırada da 1 milyon 659 bin 85 kişiyle Artvin yer aldı.

Turizmde atılım zamanı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’nin kültürel, arkeolojik ve doğal güzelliklerinin ön plana çıkarıldığı, yılın 12 ayını ve hedef pazar olarak belirlenen uzak doğu ülkelerini merkeze alan yeni bir yol haritasıyla turizmde “atılım” dönemini başlatmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un talimatıyla Türkiye ekonomisinde çok önemli bir paya sahip olan turizm sektörünü dünya sıralamasında hak ettiği noktaya ulaştırmak ve dünya çapında bilinir hale getirme amacıyla kapsamlı bir yol haritası hazırlanıyor. Bakanlık Orta Vadeli Program’da yer alan turizmde sezon süresini uzatacak ve kişi başı harcama tutarını artırmaya odaklanacak.

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