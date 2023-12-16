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Ekonomi

80 bin veri incelendi: Terim’e uzandı

Fon vurgunu davasında yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın görevlendirdiği 3 bilirkişi, eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan’ın içeriklerinin silindiğini iddia ettiği cep telefonunu inceledi. İncelenen 80 bin veri arasında Erzan’ın futbolcularla yazışmaları ve para dolu çantaların fotoğrafları da yer alıyor. Bilirkişilerin raporuyla soruşturmanın seyri değişebilir.

Erdal Kılınç
Erdal Kılınç
04:00 - 16/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 03:18 - 16/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Fon vurgunu davası kapsamında Fatih Terim'in hesap hareketleri incelenecek.
Fon vurgunu davası kapsamında Fatih Terim'in hesap hareketleri incelenecek.

Kamuoyunda “yüksek kârlı gizli fon” adıyla bilinen dolandırıcılık davasında savcılık, teknik direktör Fatih Terim’in hesap hareketlerinin incelenmesini talep etti. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2’si tutuklu 7 sanık hakkında açılan davada, yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, 2 Haziran’da “müşteki” sıfatıyla ifade veren Terim’le ilgili banka hesap hareketlerinin dökümünü talep etti. Öte yandan, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi dava kapsamında tutuklu yargılanan sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük’le ilgili dosya üzerinden tutukluluk incelemesi yaptı. Heyet, sanıklar Erzan ve Yörük’ün tutukluluk halinin devamına hükmetti. Davanın ikinci duruşması 12 Ocak’ta yapılacak.


80 BİN VERİ İNCELENDİ

Seçil Erzan

Erzan’ın savcılığa teslim ettiği kırık cep telefonunun incelemesi de tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, telefonun incelenmesi için 3 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirmişti. Yapılan çalışma sonucu, içinde özel hayatı ilgilendiren bilgilerin de bulunduğu 80 bin veri incelendi. Kırık telefonda Erzan’ın başta futbol dünyasındaki isimler olmak üzere müşterileriyle 180 bin yazışma tespit edildi. Veriler arasında para dolu çantaların bulunduğu fotoğrafların da yer aldığı iddia edildi. Verilerin dava dosyasına girme sürecinde de önemli bir karar alındı. Mahkeme başkanının, soruşturmayla ilgisi olmayan bilgi ve belgeleri dava doyasında istemediği belirtildi. Özel hayata dair yazışma ve görüntüler, dosyada yer almayacak.


SORUŞTURMANIN SEYRİ DEĞİŞEBİLİR

Ayrıca Erzan’ın kullandığı bilgisayarların da imajı alındı. İstanbul Mali Şube tarafından incelenecek bilgisayarlardan önemli bilgilere ulaşılması öngürülüyor. Sunulacak bilirkişi raporuyla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 6 ayrı soruşturmanın seyrinin değişebileceği belirtiliyor.


#fon
#dolandırıcılık
#Seçil Erzan
1 saat önce
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