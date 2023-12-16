80 bin veri incelendi: Terim’e uzandı

Kamuoyunda “yüksek kârlı gizli fon” adıyla bilinen dolandırıcılık davasında savcılık, teknik direktör Fatih Terim’in hesap hareketlerinin incelenmesini talep etti. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2’si tutuklu 7 sanık hakkında açılan davada, yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, 2 Haziran’da “müşteki” sıfatıyla ifade veren Terim’le ilgili banka hesap hareketlerinin dökümünü talep etti. Öte yandan, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi dava kapsamında tutuklu yargılanan sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük’le ilgili dosya üzerinden tutukluluk incelemesi yaptı. Heyet, sanıklar Erzan ve Yörük’ün tutukluluk halinin devamına hükmetti. Davanın ikinci duruşması 12 Ocak’ta yapılacak.

Erzan’ın savcılığa teslim ettiği kırık cep telefonunun incelemesi de tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, telefonun incelenmesi için 3 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirmişti. Yapılan çalışma sonucu, içinde özel hayatı ilgilendiren bilgilerin de bulunduğu 80 bin veri incelendi. Kırık telefonda Erzan’ın başta futbol dünyasındaki isimler olmak üzere müşterileriyle 180 bin yazışma tespit edildi. Veriler arasında para dolu çantaların bulunduğu fotoğrafların da yer aldığı iddia edildi. Verilerin dava dosyasına girme sürecinde de önemli bir karar alındı. Mahkeme başkanının, soruşturmayla ilgisi olmayan bilgi ve belgeleri dava doyasında istemediği belirtildi. Özel hayata dair yazışma ve görüntüler, dosyada yer almayacak.