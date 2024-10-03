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Ekonomi
80 yıldır memleketin hizmetindeyiz

80 yıldır memleketin hizmetindeyiz

Hüseyin Likoğlu
04:003/10/2024, Perşembe
G: 3/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Cemal Kalyoncu ve Hüseyin Likoğlu
Cemal Kalyoncu ve Hüseyin Likoğlu

İnşaat, enerji, altyapı ve eğitimdeki yatırımlarla dikkat çeken Kalyon Holding, 80. yaşını kutluyor. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Cemal Kalyoncu, 80 yıla birbirinden eşsiz projeler sığdırdıklarını kaydetti. Konya Karapınar’daki Güneş Enerjisi Santrali’nde sorularımızı cevaplandıran Kalyoncu, "Bazı projelerin sorumluluğunu milli mesele ve milli proje görerek üstlendik. Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda en iyisini yapma gayretinde olduk” dedi.

Kalyon Holding'in 80. yılını kutlaması vesilesiyle, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Cemal Kalyoncu, basın temsilcileriyle Konya’daki Kalyon Karapınar GES’te bir araya geldi. 1,2 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilen ve Avrupa’nın en büyük güneş enerji santrali olan Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’ni basın mensuplarına gezdiren
Cemal Kalyoncu; inşaat, enerji, altyapı ve eğitim sektörlerindeki yatırımlarını anlattı.
Karapınar Güneş Enerjisi Santrali projesiyle birlikte; 20 milyon metrekarelik bir çölü yenilenebilir enerji santraline dönüştürdüklerini belirten
Kalyoncu
, “
Karapınar güneş enerjisi santrali tek başına yılda 3 milyar kilovat saat elektrik üretiyor. Santralimizin bulunduğu bu alan Acıgöl Havzası. Burada kullandığımız paneller yüzde 90’a varan yerlilik oranı ile Ankara’daki Kalyon PV fabrikamızda üretildi. Karapınar GES projemizin finansmanının büyük kısmını yurt dışından sağladık. Bu proje ile ilgili hem yeşil enerji alanında hem de uluslararası alanda en iyi finansman ödülleri aldık
” dedi.

TÜRKİYE ENERJİSİNİN YÜZDE 2’SİNİ KARŞILIYOR

Kalyon Enerji’nin yüzde 50’sine Abu Dabi merkezli en büyük holdinglerden International Holding Company’i ortak aldıklarını ifade eden
Kalyoncu
, “
Böylece ülkemize yabancı yatırım getirmiş olduk. 3 bin megavat kurulu güce ulaşmış olan yenilenebilir enerji yatırımlarımızla yıllık 6 milyar kilovat saat elektrik üreterek ülkemizin yıllık elektrik ihtiyacının neredeyse yüzde 2’sini tek başına yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz”
diye konuştu.

BİRÇOK PROJEYE MİLLİ MESELE OLARAK BAKTIK

İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, TANAP ve Kuzey Marmara Doğalgaz Projesi, KKTC Deniz Geçişi İsale Hattı ve Azerbaycan-Ahmedbeyli-Horadiz-Minicivan Ağbend otoyolu
gibi Türkiye’nin milli gururu olan projelerde imzaları olduğunu vurgulayan Cemal Kalyoncu, rakamlarla devam etti:
Biz 80 yılda, 16 bin konut, 2 bin yataklı hastane ve sağlık tesisi, 680 kilometre otoyol, 664 kilometre raylı sistem, 200 kilometre metro hattı, 42 kilometre metrobüs hattı, 1.200 kilometre su boru hattı, 1.000 kilometre doğal gaz boru hattı, 5 bin 600 megavat yenilenebilir enerji portföyü, 2 gigavat kapasiteli yerli güneş paneli üretim fabrikası, 2 bin 478 megavat GES, 720 megavat RES ve 343 megavat HES kurulumu gerçekleştirdik.


CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK ALTYAPI YATIRIMI

Faaliyet gösterdikleri alanlarda en iyisini yapma gayretinde olduklarını ifade eden
Kalyoncu
,
Biz ilkleri yapmaya çalışıyoruz; Türkiye’de olmayan teknolojileri ülkemize getiriyor, daha önce yapılmamış üretimleri yapmaya çalışıyoruz. Özellikle Ar-Ge ve yeni teknoloji kullanımı açısından bu durum, ülkemize büyük bir katma değer sağlıyor. Ülkemize kazandırdığımız diğer büyük marka İstanbul Havalimanı’dır. İGA, Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı yatırımıdır. 10 milyar 250 milyon avroluk yatırımın 8 milyar avrosunu kredi ve öz kaynaklarımızla devlet bütçesinden bir lira çıkmadan yaptık. Sadece 48 ayda proje, finansman, yapımı, işletmesi tamamlanmış bir projedir. Bizim ihalede devlete ödeyeceğimiz rakam 22 milyar 152 milyon avro+KDV’yi devlete 25 yılda ödeme taahhütümüz var.


KUZEY MARMARA OTOYOLU'NU 2030’DA DEVLETE DEVREDECEĞİZ

Kuzey Marmara Otoyolu’nun İstanbul Ankara arasında sadece yakın gelecekte değil bugün de büyük bir yük alan, çok stratejik bir ulaşım projesi olduğuna dikkat çeken
Cemal Kalyoncu,
2029 ve 2030 yılında işletme süresi bitecek ve devletimize devredeceğiz. Yani yaptık, işlettik, devlete veriyoruz. Bu projeleri eğer bugün devlet yapmaya kalksaydı herhalde 12-13 milyar doların üzerinde bir rakama mâl olacaktı ve büyük ihtimalle uzun bir süre alacaktı. Bu projeyi eleştirenler, projenin sadece 9 yıl süreyle tarafımızdan işletileceğini ve 2030 yılında devlete devredileceğini bilmiyorlar ya da bilmek istemiyorlar
” dedi.

5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM PLANI

Ankara’da ürettikleri panellerin yerlilik oranının yüzde 90 olduğunu, geri kalanının büyük oranda Malezya’dan temin ettiklerinin bilgisini veren Cemal Kalyoncu, enerji alanındaki yatırımlarına yenilerini ekleyeceklerini ifade etti. Kalyoncu, “
International Holding Company ile yapmış olduğumuz stratejik ortaklıkla birlikte önümüzdeki 5 yıl içinde 5 milyar doların üzerinde yenilenebilir enerji yatırımı planlıyoruz
” dedi.

Trabzonlu Kalyoncu Bitlis'te müteahhit oldu

Kalyon Holding’in 80 yıllık hikayesi; aslen Trabzonlu olan Mehmet Kalyoncu’nun Bitlis’in Tatvan ilçesinde askerlik görevini tamamlamasının ardından 1944’te burada inşaatlarda çalışmasıyla başlar. Babası merhum Mehmet Kalyoncu’nun müteahhit olarak başladığı faaliyetleri ağabeyleri merhum Ahmet ve Hasan ile 1974’te Kalyon İnşaat çatısı altında sürdürmeye devam ettiklerini hatırlatan Cemal Kolyancu, şu bilgileri verdi: “70’lerde, 80’lerde Türkiye’de ve yurt dışında birçok toplu konut, otel, kamu binası ve yerleşim merkezleri inşa ettik. Müteahhitlik dışında neler yapabileceğimize kafa yorduk. 1989’da pencere sistemleri fabrikası Kalpen PVC’yi, 1992’de pet şişe ve preform fabrikası Kalpet’i kurduk.” 1993 yılında rotayı enerji alanına çevirdiklerini belirten Kalyoncu, yaptıkları işleri böyle sıraladı: “Bu yıllarda Türkiye’de yaşanan elektrik enerjisi krizinde Gürcistan’da enerji üreterek ülkemizin ilk enerji ithalatını gerçekleştirdik. 1994-1995 yılında Ömerli Dudullu İshale Hattı’nı 8 ay gibi bir sürede tamamladık. 2000 yılında Ordu ve Giresun Hidroelektrik Enerji Santrali faaliyete başladı. 2006'da Türkiye’de ilk defa uygulanan Metrobüs Projesi hayata geçirildi. Metrobüs, İstanbul ulaşımında büyük bir çığır açtı, büyük bir rahatlama sağladı. 2007’de Avrupa’nın en büyük ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi Ataköy Atıksu Arıtma Tesisi’ni tamamladık.”


İGA’ya yeni ortak planımız şimdilik yok

İstanbul Havalimanı İşletme şirketi İGA’ya yeni ortak almanın şimdilik gündemlerinde olmadığını anlatan Kalyoncu, Borsa’da halka açmayı da düşünmediklerini ifade etti. Kalyoncu, İGA’nın kira ertelemesi konusuna şöyle açıklık getirdi: “İGA yatırımının 8 milyar avrosunu kredi ve öz kaynaklarımızla devlet bütçesinden bir lira çıkmadan yaptığımızı söylemiştim. Biz kira ödemelerimizi ilgili takvimde ve tutarda eksiksiz ve gecikmesiz olarak yapmaktayız. Salgın döneminde, havalimanı mecburen kapatıldı. Kapalı kalan süre içinde, bizim kredi yükümlülüklerimiz ve genel giderlerimiz devam etti. Havalimanının kapalı kaldığı süre için bize ilave süre verildi. Ödemelerimiz mecburen ileri bir tarihe ertelendi. Uzatılan süreyi kapsayan kira bedeline faiz işletilerek kapalı dönem kirasını faiziyle birlikte ödeyeceğiz. Toplamda 25 yılda ödeyeceğimiz tutar 22 milyar 152 milyon avro +KDV ve ilave yolcu sayısı farkı.”


HAVALİMANINA 1.000 yataklı otel açıyoruz

  • Havalimanı çevresinde başka yatırımlarının olduğunu belirten Cemal Kalyoncu, şu bilgileri verdi: “Havaalanı yanında Airport City gibi bazı yatırımlar planlıyoruz tabii ki. Havaalanı yanında iş merkezleri, ofisler, depolama alanları, birçok ticari faaliyet gösterecek projeler hazırladık, inşallah gelecek sene sonuna doğru ortaya çıkmış olacak. Mesela bu yılsonunda 1.000 yataklı bir otel açıyoruz orda yine, havaalanı dışında. İşletmecisi Hilton olacak.”

Devlete 1 kuruş vergi borcumuz yok

  • Vergi affı iddialarına yönelik soru üzerine Kalyoncu, şunları söyledi: “Bizim devlete 1 kuruş vergi borcumuz yoktur ve tarafımıza herhangi bir vergi affı söz konusu değildir. Biz Türkiye’nin en çok vergi veren şirketlerinden biriyiz. Kalyon Holding olarak kanunların belirlediği şartlar ve süreler içinde bütün vergi ödemelerimizi zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktayız. Bu konuda hiç borcumuz yoktur. Ayrıca, vergi affı ile ilgili hakkımızda olumsuz konuşanlara açtığımız tüm davaları kazandık.”

İBB ile çalışmaya devam ediyoruz

Kalyoncu, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri yaptığınız işleri etkiledi mi?” sorusuna ise şu cevabı verdi: “
Hayır etkilemedi. Mevcut sözleşmelerimize ilave olarak verilen işler oldu. İş yaparken bizim önceliğimiz hizmet etmektir. Yapıyorsak en iyisini yapma gayretinde oluruz. İstanbul’a her daim hizmet etmekten büyük bir gurur duyarız
.”


Türkiye yeni bir döneme giriyor: Bakan Bayraktar 'İzin süreçlerinde iyileştirme yapılacak' diyerek duyurdu

Isınmada, binalarda, sanayi ile ulaştırma sektörlerinde ve yapay zeka kaynaklı ihtiyaçlarda elektrik enerjisi kullanımının yaygınlaşmasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çalışmaların hızlandırdı. Bakan Alparslan Bayraktar, yenilenebilir enerjide toplam 80 bin megavat kapasite tahsisi yapıldığını belirterek, her yıl 8 ila 10 bin megavatlık kurulu gücün devreye alınabileceğini söyledi. Bayraktar ayrıca, dışa bağımlılığın azaltılması ve "2053 karbon nötr ekonomi" hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerji ve verimlilik konularına dikkat edileceğini dile getirip "Reformlarımızın başında izin süreçleriyle ilgili bir iyileştirme var. Bunun çok kısa zaman içerisinde bu yıl içerisinde inşallah meclisimizin gündemine getirmeyi planlıyoruz" dedi.


#kalyoncu
#likoğlu
#ekonomi
#proje

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