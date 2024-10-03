80 yıldır memleketin hizmetindeyiz

Biz ilkleri yapmaya çalışıyoruz; Türkiye’de olmayan teknolojileri ülkemize getiriyor, daha önce yapılmamış üretimleri yapmaya çalışıyoruz. Özellikle Ar-Ge ve yeni teknoloji kullanımı açısından bu durum, ülkemize büyük bir katma değer sağlıyor. Ülkemize kazandırdığımız diğer büyük marka İstanbul Havalimanı’dır. İGA, Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı yatırımıdır. 10 milyar 250 milyon avroluk yatırımın 8 milyar avrosunu kredi ve öz kaynaklarımızla devlet bütçesinden bir lira çıkmadan yaptık. Sadece 48 ayda proje, finansman, yapımı, işletmesi tamamlanmış bir projedir. Bizim ihalede devlete ödeyeceğimiz rakam 22 milyar 152 milyon avro+KDV’yi devlete 25 yılda ödeme taahhütümüz var.