AB ticaretine Bosna köprüsü

Doğu Avrupa ülkelerinden Bosna-Hersek AB bölgesine ticarette gümrük birliği ile Türkiye’nin ihracatında önemli rol oynayacak. İş dünyası tarafından Avrupa’ya açılan kapı olarak görülen ülke, odak olacak. Müstakil Sanayici ve İşadamları Deneği (MÜSİAD) tarafından 23 yıldır aralıksız yapılan Uluslararası İş Forumu (International Business Forum-IBF) Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da gerçekleşti. Gümrük ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Boşnak Üyesi Şefik Caferoviç, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Bosna Dış Ticaret Odası Başkanı Nemanja Vasic, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'in katıldığı etkinlik bine yakın iş adamını buluşturdu.

CAZİP FIRSATLARI BARINDIRIYOR

Forum kapsamında, AB pazarı için en cazip yatırım merkezlerinden biri olan Bosna Hersek’in sahip olduğu ticaret ve yatırım potansiyeline dikkat çekildi. Bosna’da yapılan etkinlik kapsamında, ülkenin gıda, tarım ve hayvancılık, turizm, inşaat, sağlık, metal ve otomotiv, mobilya ve orman ürünleri olmak üzere 7 sektördeki fırsatlar değerlendirildi. B2B görüşmelerin de yapıldığı etkinlikte, MÜSİAD Bosna Hersek temsilciliği de açıldı. Organizasyonda ayrıca Bosna Hersek’in AB ülkeleri ile gümrüksüz ticaret anlaşmalarının olduğuna dikkat çekilirken, Bosna’nın iş dünyası için AB’ye ticarette gümrüksüz giriş kapısı olabileceği vurgusu yapıldı.

HEDEF SEKTÖRLER BELİRLENDİ

Abdurrahman Kaan (sol) Şefik Caferoviç (orta) Erol Yarar (sağ)

Açılış konuşmasını yapan IBF Başkanı Erol Yarar, bu etkinliği 23 yıldır aralıksız sürdürdüklerini belirterek, “Bosna Hersek’in gıda ve tarımda zirve ülkesi olabileceğini düşünüyorum. Bosna’nın helal gıda pazarına 50 milyon dolarlık et gönderebilecek potansiyeli var” dedi.

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İTO Başkanı Şekib Avdagiç de, Bosna Hersek ile 2018’de gerçekleşen 660 milyon dolarlık ticaret hacminin rahatlıkla 1 milyar dolara çıkarılabileceğini söyledi. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ise, Bosna’nın iş insanlarına büyük ayrıcalık sunacağını belirterek, şunları anlattı: “Ticaret savaşlarının etkisini daha fazla hissettiğimiz günümüzde ekonomik ve ticari anlamda bilgi akışı daha büyük önem kazanıyor. Bu kapsamda 25 ülkenin iş insanlarını bir araya getiren, bilgi akışı sağlayan ve ticareti geliştiren IBF kilit bir rol üstleniyor. Bosna Hersek’in de Türk iş insanlarının gümrüksüz ticaret yapabilmesi için AB’ye açılan kapısı olduğunu düşünüyoruz.”

YATIRIMCI BOSNA’DA MUTLU

Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Boşnak Üyesi Şefik Caferoviç, son yıllarda Bosna Hersek’e yatırım yapan işadamlarından yüzde 84’ünün memnun olduğunu belirterek, “Erken davranan kazançlı çıkacak” dedi. Ülkedeki yerli ve yabancı yatırımcı şartlarının eşit olduğunu vurgulayan Caferoviç, 7 sektörde yatırıma davet etti.

BALKAN YATIRIMI 1,5 MİLYAR DOLARI AŞTI

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Balkanlar'la işbirliğine büyük bir önem verdiklerini belirterek, “Türkiye’nin Balkan coğrafyasındaki yatırımları 1.5 milyar doları aştı. Bölgesel kalkınmanın önemli işaretlerinden biri yükselen şehirlerdir. Bosna yükselen şehirlerden biri. Biz de hep beraber bu potansiyeli daha da yukarı taşımak için çalışacağız” dedi.

TÜM DOĞRULARI SİZ ANLATACAKSINIZ

Gümrük ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Barış Pınarı Harekatı’nda sivillere karşı çok hassas davrandığına vurgu yaparak, “Biz dün 20 sivilimizi kaybettik. Dünya basını bunu hiç görmedi. İş insanları olarak doğruları anlatma görevi size düşüyor” dedi. MÜSİAD faaliyetlerine dikkat çeken Pekcan, şöyle konuştu: “Burada yeni işbirlikleri gelişecek. Bosna Hersek ile mevcut ticaret hacmini ikiye katlamayı hedefliyoruz.”

ABD İLE TİCARİ HEDEF AYNEN DEVAM EDİYOR

ABD tarafından uygulanacak yaptırıma da değinen Bakan Pekcan, “Biz ABD ile belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hedefi için altyapı çalışmalarını büyük ölçüde tamamladık. Bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün için bir erteleme olsa bile yarın bu sorunların aşılmayacağı anlamına gelmiyor” dedi. Pekcan, Türk ekonomisinin sağlam temellere sahip olduğunu belirtirken, “Türkiye'nin kendi dinamikleri kendine yeter" mesajı verdi



