Ekonomi ABD Senatosundan 2,5 trilyon dolarlık borç limiti artışına onay
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD Senatosu'ndan 2,5 trilyon dolarlık borç limiti artışına onay

ABD Senatosu, federal hükümetin borç limitini 2,5 trilyon dolar artırmaya yönelik yasa tasarısını onayladı. Ülkenin temerrüde düşmesini önleyecek tasarının bir sonraki durağı Temsilciler Meclisi olacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
ABD Senatosundan 2,5 trilyon dolarlık borç limiti artışına onay
Foto/arşiv

Kongre'nin gündemini aylardır meşgul eden borç limitinin artırılmasına ilişkin tasarı, Senato'da 49'a karşı 50 oyla kabul edildi.

Bir sonraki durağı Temsilciler Meclisi olan tasarı ile borç limitinin 2023'e kadar yeterli olacak şekilde 2,5 trilyon dolar artırılması öngörüldü.

Hükümetin borç limitine ulaşmasına kısa bir süre kala Senato'dan geçen tasarı, Temsilciler Meclisi'nde de onaylanması halinde borç limitini yaklaşık 31,4 trilyon dolara çıkaracak ve ülkenin temerrüde düşmesini önleyecek.

Borç limiti krizi

ABD'de federal hükümet, tarihi bir temerrüde yol açabilecek 28,9 trilyon dolarlık borç limitine ulaşma tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Borç limiti, ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı anlamına geliyor.

Teknik olarak borç limiti için belirlenen süre 1 Ağustos'ta dolarken ABD Hazine Bakanlığı, hükümetin ödemelerine devam edebilmesi için "olağanüstü önlemler" almaya başlamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da ekim ayında hükümetin temerrüde düşmesini önlemek amacıyla hazırlanan borç limitinin kısa süreli artırılmasına yönelik tasarıya onay vermişti. Biden'ın onayıyla yasalaşan tasarı, borç limitinin 480 milyar dolar artırılmasını sağlamıştı. Böylece borç limiti 28,4 trilyon dolardan 28,9 trilyon dolara çıkmıştı.

Borç limitinin artırılması için defalarca Kongre'ye çağrıda bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise son olarak ABD'nin borç limitine 15 Aralık'ta ulaşacağını tahmin ettiğini belirtmişti.

ABD'nin gizli katliam hücresi
DÜNYA
ABD'nin gizli katliam hücresi

Türk SİHA'larına bir övgü de Amerika'dan: Tüm dünyadaki hava gücünü değiştirdi
FOTOĞRAF 23
Title
ABD merkezli Bismarck Analysis 'politik risk danışmanlığı' şirketinin kurucusu olan Samo Burja, kaleme aldığı bir raporda Türk SİHA'larını yazdı.
Title
Burja, \"Beklenmedik bir oyuncu çıkageldi ve SİHA'ları tüm dünyada geniş çapta benimsenmesini sağladı\" ifadelerini kullandı.
Title
Türk SİHA'ları dünya gündeminden düşmüyor.
Title
Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa'da Türk sistemlerine ve insansız hava araçlarıyla ilgilenen çok sayıda ülke var.
Title
SİHA'larına bir övgü de ABD'den geldi.
Title
Merkezi ABD'nin San Fransisco şehrinde bulunan Bismarck Analysis isimli şirketin kurucusu Samo Burja isimli sosyolog-siyaset bilimci, 9 Aralık 2021'de Türk SİHA'ları hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
Title
Star. com'un derlediği habere göre yazı oldukça dikkat çekici.
Title
Burja'nın kaleme aldığı ve 'Türkiye'nin SİHA Sektörü, Dünyada Hava Gücünü Değiştiriyor' başlığını taşıyan rapor niteliğindeki yazıda Türkiye'nin dünyadaki oyunları nasıl bozduğu gözler önüne seriyor.
Title
Bismarck Analysis'in kurucusu yazısında, \"SİHA'lar, bir zamanlar Batı'nın hava üstünlüğünün bir simgesiydi.
Title
Bir anda beklenmedik bir oyuncu çıkageldi (Türkiye) ve SİHA'ların tüm dünyada geniş çapta benimsenmesini sağladı.\" ifadelerini kullandı.
Title
Burja, raporunda \"Türk SİHA'ları dünyada hava gücü kapsamını dönüştürüyor, Türk çıkarlarını ve amaçlarını genişletiyor.
Title
Türkiye, sanayi politikasını yerel teknik yeteneklerle birleştirerek drone geliştirmede öncü konuma ulaştı.\" tespitinde de bulundu.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Türk SİHA'larına bir övgü de Amerika'dan: Tüm dünyadaki hava gücünü değiştirdi
ABD merkezli Bismarck Analysis 'politik risk danışmanlığı' şirketinin kurucusu Samo Burja, Türk SİHA'larını kaleme aldı. Burja, Türkiye'nin SİHA'ları için "Beklenmedik bir oyuncu çıkageldi, tüm dünyadaki hava gücünü değiştirdi" ifadelerini kullandı.


Ankaradagörünmez kaza

Ankara'da
görünmez kaza

​Alt geçit için kazılan tünele düştü.
Bir sobafaciası daha

Bir soba
faciası daha

​Anne ve oğlu hayatını kaybetti.
Kur ihanetinin ardındaki üçlü

​Türkiye'nin ihtiyacı olan kaynak; banka, banker ve tefeci elinde finansal saldırı için silaha dönüşüyor.

​Antalya'da kar kalınlığı 15 cm'ye ulaştı.

​7 milyon asgari ücretli 2022 yılı için belirlenecek rakamı bekliyor.

​Kaza sonrası olay yeri hurdalığa döndü.

"28 Şubat'ta başörtüsü yüzünden ablam okuldan, annem otobüsten atıldı."

​Sosyal medyada yayınlanan sokak röportajları kontrolden çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.