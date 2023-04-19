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Ekonomi

ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank'a cezai soruşturma açılması kararını iptal etti

ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'a ABD'de cezai kovuşturma açılabilmesine olanak sağlayan alt mahkeme kararını iptal etti.

17:33 . 19/04/2023 Çarşamba
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Halkbank

Halkbank

ABD'den Halkbank kararı geldi.

Reuters'ın haberine göre, ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'a ABD'de cezai kovuşturma açılabilmesine olanak sağlayan alt mahkeme kararını iptal etti.

Kararın ardından Halkbank hisseleri yüzde 9,9 yükseldi.

Temyiz mahkemesine teklifi yeniden gözden geçirme emri

ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank'ın, İran'ın Amerikan ekonomik yaptırımlarından kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla ABD'de cezai suçlamalardan kaçınmak için yaptığı teklifi destekledi.

Yargıçlar, kovuşturmanın devam etmesine izin veren bir alt mahkeme kararını iptal etti. Manhattan merkezli 2. ABD Temyiz Mahkemesi'ne Halkbank'ın davayı reddetme teklifini yeniden gözden geçirme emri verdi.

#Halkbank
#ABD
#Yüksek Mahkeme
1 saat önce
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