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Ekonomi

ABD'li elektrikli araç üreticisi Fisker'dan iflas başvurusu

ABD menşeli elektrikli araç üreticisi Fisker, iflas başvurusunda bulundu. Şirketten yapılan açıklamada kuruluşlarından bu yana 'inanılmaz' bir ilerleme kaydettikleri ancak elektrikli araç endüstrisindeki diğer şirketler gibi Fisker'in de çeşitli piyasa ve makroekonomik olumsuzluklarla karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

20:39 - 18/06/2024 Salı
AA
Fisker otomobil üretimi (Foto: Arşiv)
Fisker otomobil üretimi (Foto: Arşiv)

ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Fisker, iflas başvurusunda bulundu.

Fisker'in açıklamasında , 17 Haziran'da Delaware'de ABD İflas Kanunu'nun 11. Bölümü kapsamında iflas başvurusu yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, varlıkların satışına ilişkin mali paydaşlarla görüşmelerde bulunulduğu aktarıldı.

"Çeşitli olumsuzluklarla karşı karşıya kaldık"

Fisker'in kuruluşundan bu yana "inanılmaz" bir ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Ancak elektrikli araç endüstrisindeki diğer şirketler gibi biz de verimli bir şekilde çalışma kabiliyetimizi etkileyen çeşitli piyasa ve makroekonomik olumsuzluklarla karşı karşıya kaldık." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Fisker'in daha önce duyurduğu üretim durdurma kararının uygulanmaya devam edeceği kaydedildi.

Elektrikli araç piyasasında yaşanan zorluklar

Son dönemde rekabetçi elektrikli araç piyasasında, zayıflayan talep, kaynak yaratmada yaşanan zorluklar ve küresel tedarik zinciri sorunları nedeniyle operasyonel sıkıntılar yaşandığı belirtiliyor.

Lordstown Motors, Proterra, Electric Last Mile Solutions ve Arrival iflas başvurusunda bulunan diğer elektrikli araç üreticileri arasında yer alıyor.



#Elektrikli Araç
#Fisker
#İflas
42 dakika önce
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