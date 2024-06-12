Otomotiv devi Opel Haziran ayı kampanyasıyla pes dedirtti. Corsa, Astra ve Mokka modelleriyle Türkiye'deki birçok vatandaşın ilgisini çeken Opel yeni fiyat listesini yayınladı. Corsa modelindeki fiyatla dikkat çeken Opel'in Astra ve Mokka modelinin, bazı Fiat Egea Sedan versiyonlarından bile ucuz olduğu görüldü. İşte Opel haziran ayı kampanyası ve Mokka, Corsa, Astra fiyatları...
Opel otomotiv firması, Türkiye'deki otomobil pazarında; Astra, Corsa ve Mokka otomobil modeli ile büyük dikkat çekti.
Opel ve Fiat fiyat listesi kontrol edildiğinde, Astra ve Mokka otomobil modelinin bazı Fiat Egea Sedan Limited donanım versiyonlarından ucuz olduğu görüldü. Nitekim Opel Astra 1.2 130 HP Benzin AT8 versiyon Edition donanım otomobil, kampanyalı olarak 1.365.000 TL'den satışa çıkartıldı. Mokka Edition donanım 1.2 130 HP Benzin AT8 versiyon otomobil ise kampanyalı olarak 1.392.000 TL'den satışa çıkartıldı.
Bunun yanı sıra 2024 model yılı 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT versiyon Fiat Egea Sedan Limited donanım otomobil, kampanyalı olarak 1.592.900 TL'den satışa sunuldu.
İşte Opel Haziran ayı kampanyalı fiyat listesi...
OPEL CORSA HAZİRAN AYI FİYAT LİSTESİ
Versiyonu: 1.2 75 HP Benzin MT5. Donanımı: Edition. Fiyatı: 995 bin 900 TL
Versiyonu: 1.2 100 HP Benzin AT8. Donanımı: Edition. Fiyatı: 1 milyon 227 bin 900 TL
Versiyonu: 1.2 100 HP Benzin AT8. Donanımı: GS. Fiyatı: 1 milyon 271 bin 900 TL Kampanyalı Fiyatı: 1 milyon 179 bin TL
Versiyonu: 1.2 130 HP Benzin AT8. Donanımı: Ultimate. Fiyatı: 1 milyon 373 bin 900 TL
OPEL ASTRA HAZİRAN AYI FİYAT LİSTESİ
Versiyonu: 1.2 130 HP Benzin AT8. Donanımı: Edition. Fiyatı: 1.564.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1 milyon 365 bin TL
Versiyonu: 1.2 130 HP Benzin AT8. Donanımı: GS. Fiyatı: 1 milyon 716 bin 900 TL
Versiyonu: 1.2 130 HP Benzin AT8. Donanımı: Ultimate. Fiyatı: 1 milyon 835 bin 900 TL
OPEL MOKKA HAZİRAN AYI FİYAT LİSTESİ
Versiyonu: 1.2 130 HP Benzin AT8. Donanımı: Edition. Fiyatı: 1 milyon 567 bin 900 TL Kampanyalı Fiyatı: 1 milyon 392 bin TL
Versiyonu: 1.2 130 HP Benzin AT8. Donanımı: GS. Fiyatı: 1 milyon 737 bin 900 TL
Versiyonu: 1.2 130 HP Benzin AT8. Donanımı: Ultimate. Fiyatı: 1 milyon 825 bin 900 TL
FİAT EGEA SEDAN LİMİTED 2024 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ
Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Benzinli. Fiyatı: 1 milyon 144 bin 900 TL Kampanyalı Fiyatı: 1 milyon 134 bin 900 TL
Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 1 milyon 480 bin 900 TL Kampanyalı Fiyatı: 1 milyon 470 bin 900 TL
Versiyonu: 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli. Fiyatı: 1 milyon 602 bin 900 TL Kampanyalı Fiyatı: 1 milyon 592 bin 900 TL