ABD’li şirketler Türkiye’ye yöneliyor

Rusyaya yönelik yaptırımların ardından ABD'li firmaların gözü Türkiye'de. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) davetiyle Türkiye’ye gelen ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Myron Brilliant, Türkiye'yi bölgenin ticaret merkezi olarak gördüklerini söyledi. ABD'li şirketlerin Türkiye ile yedi alanda yatırımlarını artıracağını ifade ettiği Ankara'daki temaslar sırasında "TOBB-ABD Ticaret Odası Mutabakat Zaptı” imzalandı. Törene Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ve ABD Büyükelçisi Jeffrey Flake da katıldı.

TİCARETİMİZ 32 MİLYAR DOLAR

ABD-Türkiye ilişkileri açısından şu anki durumun büyük bir fırsat olduğunu dile getiren Myron Brilliant, “Ticaret hacmini 2021’de 32 milyar dolara çıkarmış durumdayız ve bu da ABD ve Türkiye’nin birbirleri için ne kadar önemli ticaret ortakları olduğunu gösteriyor. Sağlık, enerji, dijital sağlık, bilişim ve iletişim teknolojileri önemli yatırım alanları olabilir. Biz aynı zamanda Türk şirketlerinin ABD’ye daha fazla gelmesini istiyoruz. Müteahhitlik ve inşaat, onların gelebileceği alanlardan birisi olabilir. Aynı zamanda tarım ve gıda sektörü de bakılabilecek alanlar olabilir” dedi.

TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ BİR EKONOMİ OYUNCUSU

İki ülke arasında ve üçüncü ülkelerde ortak iş yapma potansiyelini de değerlendiren Brilliant şunları kaydetti:

“Biz Türkiye’nin her zaman bölgede çok önemli bir ekonomik oyuncu olduğunu düşündük. Her zaman da Türkiye’yi buradaki ticari merkez olarak gördük. ABD’li ve Türk firmaların birlikte çalışmasının, birbirine tamamlayıcı etkisi olan ekonomilerde mümkün olduğunu düşünüyorum. Enerji bu sektörlerden birisi olabilir. Türkiye bu bölgede gerçek bir ticari merkez haline gelebilir. Bunu yapabilmek için Türkiye’nin kendi politikalarını buna göre düzenlemesi gerekir.”

RUSYA’DAN ÇIKAN TÜRKİYE’YE GELİYOR

Geçen yıl ABD-Türkiye ikili ticaret hacminin 28 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken ABD Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake ise, “Bu da bir yıl içerisinde yüzde 30’luk bir artış anlamına geliyor. Türkiye’nin ABD’ye ihracatının artması tabii ki buna bir katkı. Çok etkileyici bu. Salgın sırasında Türkiye’nin ABD’ye ihracatı yüzde 45 artmış. Türkiye’de 1900’den fazla Amerikan şirketi çalışıyor ve 20 milyar dolarlık yatırımları var. Dolayısıyla ikili ekonomik ilişkilerimizin daha da güçlenmesi ve gelişmesi için yeterli zemin var. Ben her zaman Amerikan şirketlerine ürünleri, hizmetleri ve yatırımları için Türkiye’nin, düşünmeleri gereken bir pazar olduğunu söylüyorum. 1100 kadar Amerikan şirketi Rusya’da iş yapıyordu. Bazıları şimdi orayı terk ediyor. Bazıları da operasyonlarının bir kısmını Türkiye’ye kaydıracağını söyledi. Bence de Amerikan şirketleri Türk pazarını düşünmeli” açıklamasında bulundu.

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100 milyar dolarlık hedefimiz gerçekçi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye-ABD arasındaki 100 milyar ticaret hedefinin gerçekçi olduğunu belirterek, “Türkiye’de ABD’li yatırımcılar için ciddi fırsatlar vardır. Ülkemiz, çevre ülkeler için de cazip bir üretim merkezidir. Bu noktada, ABD’li yatırımcıları Türkiye’yi bir yatırım ve ticaret üssü olarak değerlendirmeye davet ediyorum. Türkiye ile ABD arasında, bir serbest ticaret anlaşması veya benzeri etkisi olacak tercihli ticaret anlaşması imzalanmalıdır. Türkiye, Section 232 kapsamı dışında tutulmalıdır” çağrısında bulundu.

2 bin Amerikalı şirket ekonomimize güveniyor

Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu, Türkiye'nin Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde 2021 yılı itibarıyla 190 ülke arasında 33’üncü sıraya yükseldiğini anımsatttı. ABD’li firmaların Türkiye’deki yatırımlarını değerlendiren Tuzcu, “ABD’yi 14 milyar dolarla ülkemizde en çok yatırım yapan ikinci ülke konumuna getiren 2 bin ABD şirketinin önemli katkısı vardır ve bu yatırımlar, onların Türkiye ve ekonomisine olan güvenini gösteriyor. Türk firmalarının da ABD’de 8,3 milyar dolarlık yatırımı bulunuyor” dedi.

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