Afetzedenin aracı ikinci eli etkiler

Depremde en büyük kaybı yaşayan Hatay’da, Belen’deki Antakya OSB sağlam zemin ve çelik konstrüksiyon nedeniyle ayakta. 2 bin 700 kişinin çalıştığı 75 fabrikadan sadece biri hasarlı. En büyük endişe çalışanların şehri terk etmesi. Antakya OSB Bölge Müdürü Onur Biçer, personel yetersizliği nedeniyle tam kapasite çalışamadıklarını söyledi. İş adamı Abdullah Bozatlı da “Bugün fabrika, bina, makine bir şey ifade etmiyor. Bizim 800’e yakın çalışanımız vardı. Şu anda 60’a yakın idari personelim var ve bunların sadece 20’si burada. Kimse kalmadı, göç çok büyük bir risk” dedi.