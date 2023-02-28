Afetzedenin aracı ikinci eli etkiler

Depremzedelerin ellerindeki araçları satmasıyla ikinci el otomobil sektöründe fiyatlarda aşağı yönlü hareketlilik olacağı tahmin ediliyor.
Depremzedelerin ellerindeki araçları satmasıyla ikinci el otomobil sektöründe fiyatlarda aşağı yönlü hareketlilik olacağı tahmin ediliyor. Büyük felaketin ikinci el otomobil piyasasına etkisini sektör temsilcileri değerlendirdi.
VATANDAŞ YARDIM ALMALI
Konya Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Abdullah Acıbadem, “Bu zor süreçte, depremzedeler ilk etapta araçlarını satacaktır, bu nedenle piyasada biraz gevşeme yaşanabilir. İnsanların araçlarını satarken, fırsatçılara da dikkat etmesi gerekir. Vatandaşlara çağrımız esnaf odalarından yardım almaları yönünde. Kaporta aksamı birçok araç ise kullanılamaz halde olsa da mekanik ve alt takımlar çıkma parça olarak değerlendirilip, milli servetin bir kısmı ekonomiye geri kazandırılabilinir” dedi.
FIRSATÇILARA DİKKAT
Ankara Oto Galericiler Derneği Başkanı İlkay Kalkan da konuyla ilgili şöyle konuştu: “Deprem ikinci el araç piyasasında dalgalanmaya neden olacaktır. Ancak bu dalgalanma kısa süreli yaşanacaktır. İkinci el araç satışında ayaküstü satış yapan kişilere dikkat etmek gerekir. Vatandaşlar acil ihtiyaçları için elden çıkarmak zorunda kalacak. Bu nedenle araçlarının fiyatlarını doğru belirlemeli ve fırsatçılara göz açtırılmamalı.”
BEDELLER ACİLEN ÖDENMELİ
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, depremler nedeniyle hasar görmüş ya da perte çıkmış kaskolu taşıtların bedellerinin hak sahiplerine acilen ödenmesi konusunda sigorta şirketlerine çağrıda bulundu. Erkoç, “Sigorta şirketleri tamamen kullanılamaz hale gelmiş araçlar için poliçedeki hükümler çerçevesinde ya yeni araç temin etmeli ya da kaybedilen taşıtların bedellerini değerinden ödemeli” ifadesini kullandı.