Afrika'nın sağlığına katkı sunacağız

Afrika’nın sağlığına katkı sunacağız

Aybike Eroğlu
Aybike Eroğlu
04:00 17/10/2025, Cuma
G: 17/10/2025, Cuma
Kemal Memişoğlu.
Kemal Memişoğlu.

Türkiye Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF) kapsamında düzenlenen “İlaçlar ve Medikal Malzemeler” başlıklı panelde konuşan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türkiye’nin uluslararası düzeyde örnek gösterilen bir sağlık sistemine sahip olduğunu söyledi.

Bakan Memişoğlu, Türkiye’nin Afrika ülkeleriyle sağlık alanındaki iş birliklerini geliştirmeye kararlı olduğunu vurguladı. Türkiye’nin sağlık alanındaki üretim gücünü, teknoloji ve ürün ihraç eden, ekonomik büyümeye katkı sunan bir yapıya dönüştürdüklerini ifade eden Memişoğlu, şunları söyledi: “Kendi cihazını, yazılımını, ilacını ve aşısını üreten ülkemiz, sağlıkta üretim kapasitesini her geçen gün güçlendiriyor. Bu alanda Afrika ülkeleriyle ortak çalışmalar yürütmeye hazırız. İş birliği köprüsünü Afrika ülkeleri ile birlikte daha da geliştirmek için buradayız. Çünkü biliyoruz ki sağlık, sadece bir hizmet alanı değil; kalkınma, teknoloji ve uluslararası iş birliği için stratejik bir köprüdür.”

HER YIL 11 MİLYON AFRİKALI ÖLÜYOR

Panelin moderatörlüğünü üstlenen ULTRATEB CEO’su Prof. Dabees Khaled Mohamed Lotfy AbdelHamid, Afrika’nın geçmişinin bulaşıcı hastalıklarla mücadeleyle geçtiğini ancak son 20 yılda bulaşıcı olmayan hastalıkların daha fazla görülmeye başladığını söyledi. 2 yıldır Afrika’nın sağlık sorunlarına ilişkin araştırmalar yaptıklarını anlatan AbdelHamid, her yıl 11 milyon Afrikalı’nın yeterli sağlık altyapısı olmadığı için öldüğünü dile getirdi.



#Afrika
#yatırım
#Sağlık
