Afrika’nın sağlığına katkı sunacağız

Bakan Memişoğlu, Türkiye’nin Afrika ülkeleriyle sağlık alanındaki iş birliklerini geliştirmeye kararlı olduğunu vurguladı. Türkiye’nin sağlık alanındaki üretim gücünü, teknoloji ve ürün ihraç eden, ekonomik büyümeye katkı sunan bir yapıya dönüştürdüklerini ifade eden Memişoğlu, şunları söyledi: “Kendi cihazını, yazılımını, ilacını ve aşısını üreten ülkemiz, sağlıkta üretim kapasitesini her geçen gün güçlendiriyor. Bu alanda Afrika ülkeleriyle ortak çalışmalar yürütmeye hazırız. İş birliği köprüsünü Afrika ülkeleri ile birlikte daha da geliştirmek için buradayız. Çünkü biliyoruz ki sağlık, sadece bir hizmet alanı değil; kalkınma, teknoloji ve uluslararası iş birliği için stratejik bir köprüdür.”