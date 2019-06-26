Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Ağaç katliamı iddialarına bakanlıktan yalanlama
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ağaç katliamı iddialarına bakanlıktan yalanlama

Göktürk Kemer Country'nin doğusundaki devlet ormanında ağaçların kesildiğine ilişkin sosyal medyada dolaşan iddialara yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi. İstanbul Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı alandaki çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, ''Alanda ağaçların büyümelerinin durmuş olması, çeşitli zararlıların etkilerine maruz kalmaları ve yetişme ortamına yeterli uyumu sağlayamamaları gibi nedenlerle yeni fidanlarla ormanın yenilenmesi ihtiyacı doğmuştur'' denildi.

Haber Merkezi AA
Ağaçların katliamı yapıldığı iddia edilen alan.
Ağaçların katliamı yapıldığı iddia edilen alan.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Bahçeköy Orman işletme Müdürlüğü'ne bağlı Kurtkemeri Orman İşletme Şefliği 119 nolu bölmesinde, Bakanlığın kontrolünde yapılan çalışmalara ilişkin sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine, kamuoyunu doğru bilgilendirmek üzere açıklama yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi.

Söz konusu alanda geçmiş yıllarda oluşturulan Karaçam ormanlarında yenileme çalışmalarının yapıldığının kaydedildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alanda ağaçların büyümelerinin durmuş olması, çeşitli zararlıların etkilerine maruz kalmaları ve yetişme ortamına yeterli uyumu sağlayamamaları gibi nedenlerle yeni fidanlarla ormanın yenilenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenle mevcut karaçam ağaçlarının sahadan kaldırılarak, yeni fidan dikimi ve ağaçlandırma yapmak amacıyla arazinin hazırlanması çalışmalarına başlanmıştır. Alana kasım ve aralık aylarında 8 bin 300 adet fidan dikilecektir. Söz konusu çalışma idaremizin gözetim ve denetimi altında, ormancılık teknik icaplarına göre yürütülmektedir."

  • Açıklamada, sahaların başka bir amaçla kullanılmasının söz konusu olmadığı, çalışmanın ormanın devamlılığını sağlamak maksadıyla yapılan bir ormancılık faaliyeti olduğu vurgulandı.

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