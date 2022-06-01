Aidat öder gibi ev müjdesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. 81 ilde 1-7 Haziran arasında kutlanacak Türkiye Çevre Haftası Programı konusunda Bakan Kurum, özetle şunları söyledi:

KONUT MÜJDESİNİ VERDİ

Vatandaşımıza söz verdiğimiz projeleri yapacağız. Konut projelerini hayata geçireceğiz bu noktada da sektörümüz sıkıntı, problem yaşamamalı. Bu süreçte devlet olarak TOKİ payını artırmamız gerektiğini düşündük, Cumhurbaşkanı’mız bu yönde talimat verdiler. Ağustos ayında Cumhurbaşkanı’mız bunu vatandaşlarımızla paylaşacak. Artışın daha fazla görüldüğü illerimizde bu projeyi gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımız yine aidat öder gibi ev sahibi olacaklar. Küçük ve orta ölçekli sanayicimize destek olacak bir projeyi de ekliyor olacağız.

Murat Kurum

DÜŞÜK PEŞİNAT, DÜŞÜK TAKSİT

Yine talep gelen illerimizi, küçük sanayi siteleri yaparak, vatandaşlarımıza sosyal konut projesinde olduğu gibi düşük peşinatlarla, düşük taksitlerle vatandaşlarımızın bu işletmelere sahip olmasının önünü açmış olacağız. Bu anlayışı tüm Türkiye’ye yaymak zorundayız. Konut fiyatlarının düşürülmesiyle amacıyla şehrin çevresindeki Hazine arazilerini altyapısıyla birlikte hazırlayacağız. Buraları da evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmeleri için kullanacağız. Arsa maliyetini Hazine’ye ait arsalarda vatandaşlarımızın sosyal konutta olduğu gibi uzun vadede temin edebilecekleri bir projeyi hayata geçireceğiz. Bu sayede de aslında konut maliyetlerinde yüzde 50’ye 60’a varan bir desteği sağlamış olacağız.

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TAMAMI DAR GELİRLİYİ KAPSAYACAK

Bu projelerin tamamı dar gelirli, evi olmayan vatandaşlarımızın ev alabilmeleri amacıyla yapılacak. Bu şartları biz projemizde zorunlu hale getireceğiz. Vatandaşlarımızın olumlu şartlarda ev alabilmesi için destek olacağız.

MALİYETLER BİREBİR YANSITILMAYACAK

TOKİ Başkanlığımız, yapmış oldukları maliyetlerde birebir maliyeti yansıtmayacak. Diyelim ki 10 lira maliyetimiz var, biz hiçbir zaman 10 liralık maliyeti vatandaşımıza yansıtmadık. Burada da Cumhurbaşkanı’mız açıklayacak, vatandaşımıza müjdeyi vereceğiz. Gerekli her türlü indirimi, devlet katkısını, devlet desteğini geçmişte olduğu gibi yapacağız.

5 YILDAN ÖNCE DEVREDİLEMEYECEK

Alt gelir grubu vatandaşlarımızın ev sahibi olmasını temin ediyoruz, yani konutlarda da beş yıl borcu bitmeden bu konutları devredemiyor, arazilerde de bu anlayışı aynı şekilde koyacağız. Ev yapacaklar burayı belli yıllar içerisinde devretme şansları olmayacak, devletimizin burada bir desteği olacak. Bu noktada da devletimizin desteği bu süreçte bu alanları devredemeyecekler.

Fahiş fiyat artışına ceza uygulayacağız

Vatandaşların açıklanan TÜFE’nin üstünde zam yaptığı tespitleri var. Kanun çerçevesinde gereklilikleri yapacağız. TÜFE üstü kira artışı yapana yaptırım uygulayacağız. Normalde piyasada kira artışlarını TÜFE’ye endeksli yapmak zorundayız. Yani bilimum TÜFE neyse, bu açıklanıyor ve kira artışları da ev sahibiyle, kiracı arasındaki borçlar kanunu bu sözleşmeyi tarif ediyor. Mahkemeleriz de bu kanun çerçevesinde karar almak durumundadır. Bunun dışında bir karar alamaz çünkü bu ülkede kanun var, yönetmelik var. Kanuna, yönetmeliğe uymak durumundayız.

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