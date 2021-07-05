Ailenin yeni tercihi Bayon

Hyundai Assan tarafından İzmit’te üretilen Bayon modeline ilişkin Çanakkale Troya Müzesi’nde basın toplantısı düzenlendi. 170 milyon avroluk yatırımla yenilen i10 ve i20 modeliyle beraber Bayon’u üretmeye başlayan fabrika, C-SUV’dan müşteri çekmek için uygun maliyetli modeli piyasaya sürdü.

YILLIK 35 BİN ADET ÜRETİM YAPACAK

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, şu ana kadar 13 bin 500 adetlik Bayon üretim rakamına ulaştıklarını aktararak, “Yıl sonu hedefimiz 35 bin adet. İç pazarda hedefimiz 6 bin 500 adet. Kalan 28 bin 500 adedi ihracat olacak. Yerlilik oranımız yüzde 62 seviyesinde. Maliyet bazında hesaplıyoruz. 2019 yılındaki ihracat gelirimiz 2 milyar avronun üzerindeydi. 2020 yılında pandemiden dolayı üretim adetlerindeki düşüş nedeniyle 1,4 milyar avro seviyesinde gerçekleşti” diye konuştu. Vergilendirme sistemi nedeniyle kurların artışıyla paralel olarak yüzde 50 diliminde kalan C-SUV modelin artık olmadığını anımsatan Berkel, “400 bin TL ve üstü fiyatlarla karşı karşıyayız. SUV almak ve yüksek ücret vermek istemeyenlere B-SUV’da alternatif olarak Bayon modelimizi üretip satmaya başladık. Bu nedenle de talep çok yüksek şu an” açıklamasında bulundu.

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PAHALI C-SUV B-SUV’A YÖNLENDİRDİ

Yurt dışında en çok 1.0 turbo hibrit motorun satıldığını söyleyen Berkel, “İç pazarda ise 1.4 MPI motor talep ediliyor. Önümüzdeki aylarda 1.0 motorları da Türk tüketicisine sunacağız. Yüksek ÖTV sebebiyle 1.4 motorlar sunuluyor. 1.4 litrelik versiyon Avrupa için sunulmayacak. Yalnızca Türkiye için üretilecek. Yıla ilk başladığımızda birçok marka yüzde 50’lik dilimde C-SUV satıyordu. Bunun oranı ilk 3 ayda yüzde 70’ler civarındaydı. Kurun artmasıyla C-SUV’da yüzde 50’lik dilimde araç hemen hemen kalmadı. SUV almak isteyen müşteri buraya ulaşamayınca B-SUV’a yöneliyor. İşte bundan dolayı yüzde 50 ÖTV diliminde kalan paketlerine yoğun talep var. Tamamen müşterinin alım gücüyle doğru orantılı bir ürün. C- SUV segmentinden Bayon’la müşteri çalacağız. Özellikle ailelerin bu araca ulaşılabilir olmasıyla yöneldiğini gördük” dedi.

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40 ÜLKEYE SATILACAK

Hyundai Assan için yeni bir dönemin başlangıcını temsil eden Bayon, 3 farklı motor ve donanım seçeneğiyle 201 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Hyundai Bayon, geliştirilmiş bir motor ailesi ile üretiliyor. Yakıt verimliliği ve düşük karbondioksit (CO2) emisyonları ile dikkati çeken MPi ve T-GDi turbo beslemeli motorlar öne çıkıyor. Ayrıca, daha fazla yakıt ekonomisi için 48 voltluk hafif hibrit teknolojisi de (48V) sunuluyor. 1,0 litrelik T-GDi motorun 100 beygirlik versiyonu ise 48V hafif hibrit teknolojisi olmadan da tercih edilebiliyor. 7DCT ile kombine edilen bu seçenek, 100 PS gücünde. “Eco”, “Normal” ve “Sport” olmak üzere 3 farklı sürüş moduna sahip seçenek haricinde 6 ileri manuel veya 6 ileri tork konvertörlü otomatik şanzımanla sunulan 1.4 litre 100 PS atmosferik bir motor da bulunuyor. Bayon’daki 1,4 litrelik 100 PS gücündeki atmosferik motor, Türkiye’de en çok talep edilen ve en çok satış adetlerine ulaşması beklenen seçenek olarak lanse ediliyor. Bayon, yıllık 230 bin adetlik üretim kapasitesine sahip Hyundai Assan İzmit Fabrikası’nda i10 ve i20’de olduğu gibi 40’tan fazla ülkeye sadece Türkiye’den ihraç edilecek.

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