Akkök Holding, İK’da kültür temelli modeli güçlendiriyor

Mentorluk programları, hibrit çalışma, kadın liderliği ve çalışan deneyimi uygulamalarını topluluk odaklı bir kültür modeliyle yeniden tasarlayan Akkök Holding, çalışan deneyimini, bağ kurma üzerine yeniden tanımlıyor. Akkök Holding CHRO’su Duygu Erzurumlu Cengiz, “Başarıyı yalnızca sonuçlarla değil, değerlerle uyumlu davranışlarla da ölçüyoruz” diyor.
Takdir değil, topluluk duygusu
Akkök Holding’de takdir kültürü, sadece performans sonuçları üzerinden işlemiyor. “Yıldız Akköklüler” ve anlık ödüllendirme sistemi, çalışanlar arasındaki etkileşimi artıran kültürel araçlar olarak uygulanıyor. Mentorluk programı Filarmoni ise yöneticilerle genç yetenekleri buluşturarak bilgi paylaşımını güçlendiriyor; çalışanlar birbirlerine aidiyet duygusuyla bağlanıyor. Doğum günü izni, aileyi kapsayan sağlık sigortası, özel gün kutlamaları ve wellbeing uygulamaları da Cengiz’in ifadesiyle, çalışanların kendini değerli hissetmesi için yapılan kültürel yatırımlar olarak öne çıkıyor. SKY Rotasyon Programı ve liderlik gelişim platformları, çalışanları, ortak deneyim paylaşımı için yönlendiriyor. Farklı grup şirketlerinde görev alan çalışanlar, birçok sektörün bilgi birikimine ulaşırken, Akkök çatısı altında güçlü bir aidiyet inşa ediyor.
Hibrit modelin amacı denge kurmak
Kadın gücü, organizasyonu güçlendiriyor
Akkök Holding, kadın çalışan oranını artırarak, her seviyede kadın yeteneğinin gelişimini destekleyip, liderlik ve karar süreçlerinde etkin rol almasını sağlayacak kapsayıcı bir kültür inşa ediyor. Akkök Holding’in kimya ve enerji şirketlerinde yürütülen “Eşitliğin Kimyası” ve “Kadın Enerjisi” projeleri, kurumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor. Kadın liderliğini kültürel değer olarak gören yaklaşım, topluluk duygusunun omurgasını genişletiyor. Cengiz, “Biz inanıyoruz ki kadınların iş gücüne aktif katılımı, kurumlarımızı olduğu kadar ülkemizin geleceğini de dönüştürme gücüne sahip. Akkök Holding olarak bu dönüşümün aktif bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz” diyor.
Spor, kültürel bağın bir parçası
Yelken takımından futbol turnuvalarına, maraton katılımlarından kürek takımına uzanan spor kültürü, Akkök’te bağ kurma alanı olarak konumlanıyor. Akkök Yelken Takımı ile ilgili konuşan Cengiz, “Akkök Yelken Takımı’nın temeli, dokuz yıl önce Akkim Kimya bünyesinde atıldı. Kısa sürede pek çok başarıya imza atan takımımız Akasya, Akcoat, Akenerji, Akkim, Aksa Akrilik, Aksa Carbon, Aksa İleri Kompozit ve Paper Moon sponsorluğunda son iki yıldır Akkök Holding Yelken Takımı adıyla denizlerde yarışıyor. Yelken bizim için Akkök kültürünü denizde yaşamanın bir yolu” diyor. Holding, kadınların yer aldığı, her yıl düzenlenen Deniz Kızı Yelken Kupası gibi yarışlara da tamamı kadın çalışanlarından oluşan Akkök Kadın Yelken Takımı’yla katılıyor.
“İyi ki Akkök” işveren markasını güçlendireceğiz’
Akkök Holding’in insan kaynakları ajandasındaki öncelikler arasında “İyi ki Akkök” işveren markasını güçlendirmek, yetenek yönetimini derinleştirmek ve organizasyon yapısını çevik ve esnek kılmak yer alıyor. İşveren markasını şekillendirirken en güçlü ilham kaynaklarının her zaman çalışanlarının sesi olduğuna dikkat çeken Cengiz, “Biz, markanın dışarıda nasıl göründüğünden önce, içeride nasıl hissedildiğine bakıyoruz. Bu nedenle hem grup genelinde hem de şirket bazında düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz çalışan deneyimi ve bağlılık anketlerinden, odak grup görüşmelerinden ve geri bildirim oturumlarından elde ettiğimiz verileri; markamızın mesajlarını, önceliklerini ve uygulamalarını tasarlarken doğrudan kullanıyoruz” diyor. Bu yaklaşımla, çalışanlarının deneyimlerinden beslenen, onların değerleriyle örtüşen ve içten dışa yayılan bir işveren markası inşa ettiklerini belirten Cengiz, “Bizim için güçlü bir işveren markası; çalışanların yalnızca çalıştığı değil, kendini ait hissettiği bir kültür yaratabilmek demek” diyor.
Potansiyeli ortaya çıkaracak ortam oluşturuyor
Duygu Erzurumlu Cengiz, Holding’in İK ajandasındaki diğer hedeflerini de şöyle özetliyor: “Yetenek yönetiminde, yüksek potansiyelli çalışanlarımızı erken dönemde belirleyip, liderlik gelişimi, mentorluk ve rotasyon programları ile desteklemeye devam edeceğiz. Ayrıca organizasyon yapılarımızı, çevik, esnek ve iş birliğini teşvik eden bir şekilde geliştirerek, verimliliği artırmayı ve çalışanların kendi potansiyellerini en üst düzeye çıkarabilecekleri bir ortam yaratmayı planlıyoruz. Özetle, bu yılki hedefimiz, “İyi ki Akkök” işveren markasını tüm çalışan deneyimimize entegre etmek ve kurum kültürümüzü güçlendirmek.”
Sınırların ötesine uzanan ekipler
Akkök Holding küresel büyüme stratejileri ışığında istihdamın geleceğini nasıl şekillendiriyor? Duygu Erzurumlu Cengiz, bu soruya şöyle cevap veriyor: “Şirketlerimiz uluslararası pazarlarda büyürken, istihdamı yetenek odaklı, esnek ve sürdürülebilir şekilde planlıyoruz.” Bunu sağlamak için yüksek potansiyelli çalışanlarını erken dönemde belirlediklerini ve onları eğitimlerle desteklerini belirten Cengiz, “Ayrıca, dijitalleşme ve esnek çalışma modelleri sayesinde, ekiplerimizi coğrafi sınırların ötesine taşıyabiliyor ve farklı pazarlara hızlı uyum sağlayacak yetkinlikler kazandırıyoruz. Sonuç olarak, küresel büyüme stratejimiz, istihdamın nitelikli, yetenekli ve motivasyonu yüksek bir iş gücü ile şekillendiği bir vizyon üzerine kurulu” şeklinde konuşuyor.
‘Sürdürülebilir bir İK ekosistemi oluşturuyoruz’
Akkök Holding, sürdürülebilir insan kaynakları uygulamalarını, çalışanlarının gelişimini destekleyen, geleceğe hazır bir organizasyon yapısı oluşturma hedefiyle şekillendiriyor. Bu kapsamda genel müdür ve üst yönetim yedekleme çalışmaları ve ortak İK projeleri gibi uygulamalarla liderlik havuzunu güçlendiren, grup şirketleri arasında bilgi paylaşımını artıran Holding, iç iletişimi güçlendirmeye, çalışan deneyimini merkeze alan adımlar atmaya ve İK süreçlerini dijitalleştirerek daha verimli ve şeffaf hale getirmeye odaklanıyor. Duygu Erzurumlu Cengiz, “Geleceğin çalışma dünyasına uyum sağlamak için çalışanlarımızın dijital yetkinliklerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Tüm bu uygulamaların ortak hedefi; sürdürülebilir bir insan kaynakları ekosistemi oluşturarak, çalışanlarımızın ve kurumumuzun uzun vadeli başarısını güvence altına almak” diyor.